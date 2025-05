"Juan Fernando Quintero hace lo que ya James no hace hoy, tiene gambeta y acelera"

Tras el buen momento que pasaJuan Fernando Quintero con América de Cali, empieza a perfilarse como una gran opción en los próximos juegos de Eliminatorias de la Selección Colombia.

Aunque no contó con minutos de juego en los duelos frente a Brasil y Paraguay; el jugador paisa sigue mostrando su nivel y valor, con la esperanza de ganarse un lugar en el once de Néstor Lorenzo.

En el programa ' Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu',se dedicó un espacio para resaltar lo del número '8' del cuadro 'escarlata', y la posibilidad de darle soluciones al juego ofensivo del seleccionado colombiano.

"(Juan Fernando) Quintero debería jugar el partido contra Perú, por lo que viene haciendo él; los colombianos sabemos que es importante poner a los futbolistas que vienen jugando bien, eso ayuda a que la selección juegue mejor, no debemos sesgarnos a no arriesgar, a no sentar a alguien como James (Rodríguez)", dijo el profesor Nelson Gallego en la mesa de panelistas.

Juan Fernando Quintero, jugador del América de Cali. Foto: X de América.

A esta declaración, Javier Castel lo respaldó: "(Néstor) Lorenzo muchas veces prefirió traer a James (Rodríguez) que venía sin entrenar o sin competencia, solo porque los centros que metió James fueron a gol, y eso lo forzó a que lo convoque siempre; Quintero hoy está para hacer lo que hacia James, él hace lo que James ya no hace hoy, como el cambio de ritmo, una gambeta. Quintero engancha, acelera, busca, él aparte de la pegada, tiene la visión, otras de las cosas para ayudar al juego colectivo", recalcó.

Sin embargo, Norberto Peluffo, dio la alternativa de ver a ambos 'cracks' dentro del campo "(Néstor) Lorenzo puede jugar con los dos, es la oportunidad para poner a ambos, el '9' lo escogerá Lorenzo técnico, por la lateral tiene a (Daniel) Muñoz, que viene en gran momento, pero en un partido como lo es contra Perú, tiene la posibilidad de poner a 'Juanfer' y a James", concluyó.

¿Cuándo será el partido entre Colombia y Perú?

Este juego será válido por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, y tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el día viernes 6 de junio a las 3:30 de la tarde (hora de Colombia).