La Dimayor respondió a las polémicas declaraciones de Falcao García: el presidente habló

La Dimayor sorprendió este jueves 26 de junio con una rueda de prensa para anunciar cambios importantes en el fútbol colombiano y todo en medio de su aniversario 77 de vida institucional. Más allá de tocar temas de deportivos y organizacionales, hubo espacio para hablar sobre las polémicas declaraciones deFalcao Garcíatan pronto Millonarios quedó eliminado en los cuadrangulares.

El que tomó la vocería y habló con los medios de comunicación fue el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien dijo no ser la persona competente para hablar sobre una sanción, pero si dejó en claro su opinión sobre ese tipo de mensaje como el que dio García Zárate.

"Hay un derecho deportivo, el cual tiene unos códigos y eso no lo aplica la parte directiva, sino las comisiones. Hay una comisión de disciplina que está al tanto de ese tema. Está compuesta por personas expertas en ello y tratan de ser lo más justos posible. La Dimayor no es la figura que anuncia eso. Ustedes han visto, más o menos, decisiones anteriores, y se deben aplicar. Antes de dar esas declaraciones, hay que tener cabeza fría para no perjudicar que es el fútbol colombiano. El único que pierde, cuando decimos eso, es nuestra liga. Por lo tanto, queremos que colaboren", dijo el dirigente.

Carlos Mario Zuluaga, nuevo presidente de la Dimayor. Foto: Colprensa.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Falcao García?

En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro y cuando había que revisar, no lo hicieron. Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo fue en contra. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra. Y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira. Nunca las iban a revisar. Eso es lo que me llevo de este partido", dijo el samario en la rueda de prensa posterior el juego con Santa Fe en los cuadrangulares finales.