Siguen saliendo técnicos del fútbol colombiano; hay nuevo interino y es hijo de 'Bolillo' Gómez

Siguen saliendo técnicos en el fútbol colombiano, y en esta oportunidad el club que informó que su DT no continuará fue La Equidad. La escuadra 'aseguradora' confirmó la marcha de Diego Merino, a quien agradeció su gestión en el equipo y le deseó éxitos en sus próximos proyectos.

Además, la institución verde bogotana dio a conocer el timonel que se encargará de forma interina, mismo que resultó ser hijo del 'Bolillo' Gómez.

A través de un comunicado en las horas de la noche de este miércoles, La Equidad precisó que "de mutuo acuerdo, Diego Merino finaliza su labor como director técnico del equipo masculino profesional. Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven con proyección y mucho potencial para el futuro. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales".

La Equidad anunció que Carlos Gómez quedó como DT interino. Fotos: Colprensa e IG de Carlos Gómez

¿Quién estará a cargo de La Equidad tras la salida de Diego Merino?

En ese orden de ideas, el conjunto 'asegurador complementó en el mismo comunicado que "el equipo quedará bajo las órdenes de Daniel Gómez, como técnico encargado para lo que resta de la Liga BetPlay II-2025".



Gómez llegó a La Equidad para ser asistente técnico del equipo Sub-20 y también ha ocupado ese mismo cargo en otro club del fútbol colombiano como Real Cartagena. Además de ser analista de video y táctica en la Selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018.

"No sé si llamarlo como una sombra. Ser hijo de mi padre es algo con lo que siempre voy a estar conviviendo, porque pues innegablemente él ha hecho una carrera muy larga, con grandes logros y es muy difícil que a uno no lo no lo asocien siempre por ser el hijo del 'Bolillo'", esas fueron las palabras de Carlos Gómez hace unos meses en charla exclusiva con Gol Caracol. com