Dueño del Medellín provocó a los hinchas en el Atanasio, tras derrota 1-2 frente a Águilas

Este domingo 3 de mayo, Independiente Medellín enfrentó a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay.

Y, a pesar de tener posibilidades de clasificar para esta última fecha, el cuadro 'poderoso' no pudo aprovechar la ventaja de jugar en casa para poder quedarse con los tres puntos en territorio paisa.

Con dos goles de Jorge Rivaldo y Nicolás Lara, Águilas sacó un 2-1 frente al 'decano' en condición de visitante, sepultando, a su vez, todas las posibilidades de clasificación para el Medellín.

Esto, evidentemente, desató las críticas y molestia de toda la hinchada 'poderosa' desde las tribunas del eestadio Atanasio Girardot, en donde los aficionados le dijeron de todo a jugadores, técnico y hasta directivos.



Sin embargo, lo polémico llegó cuando José Raúl Giraldo, quien oficia como mayor accionista de Independiente Medellín, empezó a hacerle gestos provocadores a los hinchas presentes en el escenario deportivo.,

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Jugadores como Didier Moreno se lo llevaron camino hacia los vestuarios, después de haber quedado eliminados, pero el directivo seguía discutiendo y haciéndole gestos a la gente, que no se escuchaba nada contenta en los videos que rondan por redes sociales.