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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dueño del Medellín provocó a los hinchas en el Atanasio, tras derrota 1-2 frente a Águilas

Dueño del Medellín provocó a los hinchas en el Atanasio, tras derrota 1-2 frente a Águilas

Hay videos en redes sociales en los que se ve a Raúl Giraldo desafiante ante protestas de los seguidores del DIM. Además, se vieron protestas a las afueras del estadio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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José Raúl Giraldo, máximo accionista de Medellín.
José Raúl Giraldo, máximo accionista de Medellín.
Foto: Pantallazo de X.

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