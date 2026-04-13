Jugador del fútbol colombiano es la joven promesa más valiosa de Sudamérica

El más reciente informe del CIES Football Observatory volvió a poner el foco sobre el talento emergente del continente y dejó una conclusión llamativa: un futbolista que milita en el balompié colombiano encabeza el listado de las promesas más valiosas de Sudamérica. Se trata de Dereck Moncada, hondureño de 18 años que juega en Internacional de Bogotá, quien lidera el ranking con una tasación de 12,01 millones de euros.

Moncada no solo domina la clasificación por su valor de mercado, sino también por su impacto dentro del campo. El joven atacante registra 5 goles y 2 asistencias en 14 partidos, acumulando 923 minutos de juego, números que respaldan su proyección y explican por qué se ha convertido en una de las grandes joyas del continente. Cabe aclarar, que, el estudio recalca que no se tuvieron en cuenta la liga argentina y brasileña por el desequilibrio económico que existe frente a los demás torneos de los otros países.

El listado del CIES también resalta a otros talentos que actúan en el fútbol colombiano. Entre ellos aparece Halam Loboa, de Independiente Medellín, ubicado en la cuarta posición con un valor de 4,62 millones de euros. El jugador suma 16 partidos y 1.035 minutos, siendo una pieza constante en su equipo. Asimismo, figura Josen Escobar, de América de Cali, séptimo en el ranking con 3,94 millones de euros, quien ha aportado 1 gol y 1 asistencia en 14 encuentros, con 1.210 minutos en cancha.



El Top-10 lo completan nombres destacados de la región. En el segundo lugar está Justin Lerma (Independiente del Valle, Ecuador) con 7,00 millones de euros, seguido por Matías Arezo (Peñarol, Uruguay) con 6,89 millones. En la quinta casilla aparece Darwin Guagua (Independiente del Valle) con 4,25 millones, mientras que Patrik Mercado (también de Independiente del Valle) es sexto con 4,17 millones.

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Más abajo en la lista se encuentran Nahuel Herrera (Peñarol), con 3,91 millones de euros; Maxi Oren Castro (Sporting Cristal, Perú), con 3,65 millones; y Alexis Duarte (Libertad, Paraguay), quien cierra el ranking con 3,37 millones de euros.



Top-10 de las promesas más valiosas de Sudamérica

1. Dereck Moncada (Internacional de Bogotá): €12M.

2. Justin Lerma (IDV): €7M.

3. Matías Arezo (Peñarol): €6.8M.

4. Halam Loboa (DIM): €4.6M.5. Darwin Guagua (IDV): €4.2M.

6. Patrick Mercado (IDV): €4.1M.

7. Josen Escobar (América de Cali): €3.9M.8. Nahuel Herrera (Peñarol): €3.9M.

9. Maxloren Castro (Sporting Cristal): €3.6M.

10. Alexis Duarte (Libertad): €3.3M