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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador del fútbol colombiano es la joven promesa más valiosa de Sudamérica

Jugador del fútbol colombiano es la joven promesa más valiosa de Sudamérica

El fútbol sudamericano sigue produciendo talento de élite y un reciente ranking internacional lo confirma, con la liga colombiana como gran protagonista entre las jóvenes promesas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Balón del fútbol colombiano.
Balón del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

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