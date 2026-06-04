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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Revelan arenga de Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca antes de final Junior vs. Nacional

Revelan arenga de Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca antes de final Junior vs. Nacional

En redes sociales, la prensa barranquillera filtró el video en el que los experimentados Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca motivan a sus compañeros en el camerino antes de enfrentar a Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Junior le ganó 3-0 a Nacional, en el juego de ida de la final de Liga BetPlay I-2026.
Junior le ganó 3-0 a Nacional, en el juego de ida de la final de Liga BetPlay I-2026.
Captura de pantalla - Habla Deportes.

El primer semestre del fútbol profesional colombiano está llegando a su fin y ya solo resta el partido más importante y la noticia más importante de todas: ¿Quién será el campeón? El juego de ida que se llevó a cabo en el Romelio Martínez, en Barranquilla, dejó como ganador a Junior por marcador de 3-0 sobre Atlético Nacional. Los 'tiburones' tuvieron un partido de ensueño y sacó a relucir su efectividad de cara al arco rival, sacando una ventaja para la vuelta del próximo lunes 8 de junio, en Medellín.

Junior, que busca el bicampeonato consecutivo tras ganar en el 2025-II, mostró una gran actitud y este jueves la prensa barranquillera reveló detalles inéditos que fueron claves para dar un buen espectáculo ante su hinchada. 'Habla Deportes' compartió un video la fuerte arenga en el camerino, minutos antes de que rodara la pelota.

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Los encargados de tomar la voz de mando fueron los hombres de experiencia. El primero en hacerlo fue Teófilo Gutiérrez, quien aprovechó que sus compañeros se estaban alistando para dar ese envión anímico. "Como pedir la pelota, como dársela al compañero, el que espabila pierde", dijo el jugador con pasado en clubes como Racing, River Plate, Deportivo Cali, Bucaramanga, Real Cartagena, entre otros.

El siguiente turno fue para Carlos Bacca, de gran recorrido en Europa con equipos como Brujas, Sevilla, Milán, Villarreal y Granada. "Independientemente del rival, no importa quien sea, nosotros tenemos que dar lo mejor, cada uno por el compañero, disfrútelo, uno no sabe cuando vuelve a jugar finales, las finales no se juegan, se ganan. Dios los bendiga", dijo el delantero de 39 años.

Finalmente, justo antes de saltar a la cancha, todos los jugadores se reunieron en círculo, con 'Teo' en el medio, quien se despachó con un último mensaje. "Todos los detalles, pendiente al compañero. Si caemos, vamos todos. Con inteligencia y sabiduría, son 90 minutos. Uno, dos, tres; Junior, Junior, Junior", sentenció.

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