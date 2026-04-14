El día en el que al 'Pibe' Valderrama le mandaron una jugosa oferta de América y respondió que no

Carlos 'el Pibe' Valderrama siempre da de qué hablar cuando concede entrevistas, gracias a su estilo claro y directo y por llamar cada cosa por su nombre. En las últimas horas, el legendario '10' de la Selección Colombia atendió al periodista Andrés Cantor en su espacio 'Entregoles' y ahí se dedicó un espacio para referirse sobre un interés que tuvo América por contratar al samario, con una jugosa oferta, pero la respuesta suya fue negativa por razones de sentimiento por el Deportivo Cali, en el que jugó entre 1985 y 1988 y entre 1996 y 1997, dejando gratos recuerdos.

Me salté a Europa, pero te tengo que preguntar por la etapa más brava del fútbol colombiano. Que era, obviamente, la etapa que era manejada por la pelea de los dos carteles. ¿Era bravo jugar en esa época? Quisiera saber si es una leyenda, si es mito urbano, eso de que Rodríguez Orejuela te dijo póngale la plata que usted quiera a su contrato, firme acá...

"Es verdad".

¿Y eso fue frente a frente?

"No, no fue frente a frente, fue por medio de un intermediario".

¿Y le dijiste que no?

"No, porque yo soy de Cali".



¿Pero vos sabías a quién le estaba diciendo que no?

"Sí, al América de la época".

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¿No, pero al dueño del América?

"Sí, yo y todo el mundo sabía quién era".

¿No te importó?

"No, yo soy de Cali. Yo le dije, mi sangre es verde. Al intermediario, le dije dígale que mi sangre es verde".

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¿Le dijiste “dígale” al ‘patrón’?

"Sí, claro".

¿Al patrón del mal?

"Sí, claro. Yo le dije “dígale que yo tengo la sangre verde".

¿Hubo respuesta?

"No, ya después cortó".

¿Y cómo fueron esos enfrentamientos contra el América? ¿Tenías miedo de que alguien tomará represalias, porque sabemos que te querían?

"No".

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¿Y en los clásicos?

"No".

¿De verdad?

"No, no, no.

Le he visto multitud de entrevistas al @PibeValderramaP pero esta de @AndresCantorGOL es muy diferente, son casi una hora de anécdotas, reflexiones y puro fútbol. A propósito profundiza en los detalles de la oferta de los Rodríguez Orejuela al Mono, su negativa y los clasicos de… pic.twitter.com/J1I16y8mzM — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) April 14, 2026

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¿No tenías miedo de que el árbitro pitara un penal en el círculo central, que alguno te mandara a cortar las piernas?

"El árbitro sí pitó en contra, dos veces. Al 85 y al 86. Y usted sabe que sí. Y toda Colombia sabe que sí fue así, o le podemos quitar los campeonatos ahora, que ahora es una moda nueva".

¿Lo dice por lo que le pasó a Senegal?

Sí, claro. Es nueva. Ahí se puede hacer eso. Pero todo el mundo sabe lo que pasó.

¿Y era bravo jugar en esa época? ¿Vivir en Colombia en esa época?

"Sí, era bravo".

Carlos 'Pibe' Valderrama se despachó con palabras de grueso calibre. Foto: @pibevalderramap.