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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El día en el que al 'Pibe' Valderrama le mandaron una jugosa oferta de América y respondió que no

El día en el que al 'Pibe' Valderrama le mandaron una jugosa oferta de América y respondió que no

Carlos 'el Pibe' Valderrama habló de los tiempos en los que América era controlado por los hermanos Rodríguez Orejuela y tocaron a su puerta para que se vistiera de escarlata.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano y mundial.
Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano y mundial.
AFP

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