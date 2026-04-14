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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador colombiano que fue figura en Argentina dijo que tiene cositas de Kylian Mbappé; "soy veloz"

Jugador colombiano que fue figura en Argentina dijo que tiene cositas de Kylian Mbappé; "soy veloz"

Una particularidad declaración se hizo viral en redes sociales, y el portador de las mismas fue un delantero colombiano quien afirmó tener cualidades de Mbappé. ¡Acá de quién se trata!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Yoshan Valois, delantero colombiano que milita en Lanús.
Yoshan Valois, delantero colombiano que milita en Lanús.
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