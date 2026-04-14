Jugador colombiano que fue figura en Argentina dijo que tiene cositas de Kylian Mbappé; "soy veloz"

El colombiano Yoshan Valois fue la gran figura en el clásico del sur que Lanús le ganó 1-0 a Banfield, el lunes anterior en el estadio Néstor Díaz por el fútbol de Argentina. El exDeportivo Pasto anotó de cabeza, al minuto 88, causando euforia total en el 'granate'. El delantero, de 21 años, se mostró muy emocionado por su anotación, y en medio del festejo, reveló el apodo que le dieron sus compañeros: 'Kiki', porque tiene algunas cualidades de Kylian Mbappé.

"Creo que muy contento, desde la mañana lo presentía que iba a hacer gol. Lo hablé con algunos de mis compañeros, me dijeron: 'nosotros te respaldamos, te damos la confianza, has lo que tú sabes hacer y mostrar. Creo que esto es el trabajo de la semana, por ahí hay partidos que me frustraban porque no me salían las cosas bien, y bueno hoy (lunes) en un clásico marcar mi primer gol es para mí muy emocionante, y seguir anotando, aquí me le lleno más de confianza y ya vienen más goles, con Dios por delante", expresó Valois en charla con 'Espn Argentina'.

Cuando le consultaron si ya tenía apodo en el club, Volois no dudó en afirmar: "Me dicen 'Kiki'", a lo que el entrevistador agregó: "Por Mbappé, me dijeron", y el colombiano dijo: "Sí, eso me dijeron. Puede que la velocidad".

Por otro lado, volvió a recalcar que su buen desempeño y gol en el clásico del sur contra Banfield se debió al trabajo diario, a los entrenamientos en la semana, y que nunca ha perdido la fe. Recalcó que tenía ese presentimiento de que iba a marcar.



"Mi primer gol en un clásico, me llena mucho de felicidad, de alegría, de que los tres puntos se quedaran en casa. Ahora, levantar la cabeza, que hay que construir día a día. Tenía ese presentimiento de que iba a marcar de cabeza, a varios compañeros se los hice saber, la gracia de Dios ha estado conmigo, siempre le he pedido que me dé la fortaleza; hoy me escuchó. Muy contento de haber marcado mi primer gol en este clásico", sostuvo en declaraciones con 'TNT Sports'.



¿En qué equipos ha jugado Yoshan Valois?

Yoshan Stiven Valois Murillo nació el 4 de octubre de 2004 en Istmina (Chocó) y que ha jugado profesionalmente en el Inter de Palmira, club su debut profesional, además de en Zamora FC (Venezuela), Deportivo Pasto y actualmente hace parte de las filas de Club Atlético Lanús en Argentina, equipo al que se transfirió en 2026 tras destacar en los 'volcánicos'.

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Así fue el gol de Yoshan Valois que le dio el triunfo a Lanús sobre Banfield:

¡GRAN CABEZAZO DE VALOIS PARA UN GOLAZO EN EL 1-0 AGÓNICO DE LANÚS ANTE BANFIELD EN LA FORTALEZA!



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