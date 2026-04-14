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Gol Caracol  / Todo listo para el partido de Ronaldinho en El Campín, se viene Latam vs Europa del 2 de mayo

Todo listo para el partido de Ronaldinho en El Campín, se viene Latam vs Europa del 2 de mayo

El evento, que es organizado por International Creators Football League, se realizará el sábado 2 de mayo en Bogotá, a las 7 de la noche, y se podrá ver EN VIVO en Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Ronaldinho, exfigura del fútbol mundial.
Ronaldinho, exfigura del fútbol mundial.
AFP

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