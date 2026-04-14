Todo listo para el partido de Ronaldinho en El Campín, se viene Latam vs Europa del 2 de mayo

Bogotá se prepara para vivir un espectáculo único que va más allá del deporte. La ciudad será escenario de un evento que une lo mejor del fútbol con el poder de las redes sociales, en una experiencia pensada para inspirar, conectar generaciones y demostrar que el entretenimiento también se construye desde lo digital.

Más que un partido de exhibición, se trata de un “partido premundialista” diferente, donde no solo se enfrentan equipos, sino audiencias globales. Creadores de contenido de seis países —que en conjunto superan los 500 millones de seguidores— llevarán a la cancha una nueva forma de vivir el fútbol: más cercana, más interactiva y profundamente conectada con la cultura de las redes sociales.

El evento contará con la participación de la leyenda del fútbol mundial el brasilero Ronaldinho Gaúcho, quien encabezará este espectáculo que combina talento, nostalgia y el magnetismo de una figura que marcó época dentro y fuera de la cancha.

Por Latam, el equipo estará integrado por los reconocidos creadores de contenidos en Colombia como Zion, Borrego, Diego Neira y Jhoan López, entre otros, sumados a creadores de Chile, México y Argentina, quienes representan el auge de una generación que ha convertido el contenido digital en un fenómeno cultural con impacto real. Por Europa vendrán importantes creadores de España, Bélgica, Alemania y Francia. Adicionalmente los equipos se complementarán con la presencia de exfutbolistas, algunos de los cuales son también hoy en día creadores de contenidos.



“En un contexto donde las redes sociales son protagonistas de la vida cotidiana, este evento envía un mensaje claro: es posible construir espacios positivos, inspiradores y llenos de propósito” señaló Diego Delgadillo, presidente de la Selección Colombiana de Creadores de Contenido y la Liga de Creadores de Contenidos Internacional.

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En la rueda de prensa celebrada hace unos días en el estadio El Campín participó el exjugador colombiano Andrés Cadavid, quien pasó por clubes importantes de nuestro país como Millonarios, América, Medellín, Envigado y Llaneros, entre otros.

Andrés Cadavid; rueda de prensa previa al partido en el que estará Ronaldinho en el Campín Latam vs Europa

Los asistentes podrán vivir una jornada inolvidable, con experiencias diseñadas para acercarlos a sus ídolos y hacerlos parte activa del evento, entre las que se destaca la opción de tener en una zona VIP balones y camisetas firmadas por Ronaldinho.

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La boletería ya está disponible a través de TuBoleta y el evento, que es organizado por International Creators Football League - ICFL, se realizará el sábado 2 de mayo en El Campín a las 7:00 p.m. Este compromiso se verá EN VIVO en exclusiva en la plataforma Ditu, de Caracol Televisión.

Con información de prensa de Latam vs Europa