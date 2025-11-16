El gesto de Alfredo Morelos a los hinchas de América que no gustó, en la Copa BetPlay

Alfredo Morelos siempre se ha caracterizado por ser un buen futbolista, gracias a su potencia, fuerza, visión de juego y olfato goleador. Sin embargo, las polémicas nunca han faltado a lo largo de su carrera. Algunas de ellas fueron protagonizadas en Rangers (Escocia) y Santos (Brasil), y, ahora, en Nacional no ha sido la excepción.

Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 16 de noviembre, en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, contra América de Cali. En el estadio Pascual Guerrero, el delantero del club 'verdolaga' fue una de las figuras, pero, al ver que la serie estaba sentenciada, el entrenador, Diego Arias, decidió reemplazarlo.

Dairon Asprilla fue el elegido para ocupar el lugar del 'Búfalo', quien fue amonestado por demorarse en la salida del campo de juego. Pero no fue lo único, ya que salió escoltado por la policía, quien lo cubrió de los elementos que le lanzaron desde la tribuna. Al ver esto, le mandó un beso a los hinchas americanos, que se molestaron.

Atlético Nacional celebra su victoria sobre América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025 Twitter de Atlético Nacional

Así registraron la polémica de Alfredo Morelos, en América vs. Nacional, por Copa BetPlay

Jajajajajaj Morelos le mando un beso a la tribuna del Américo, lo quiero mucho al Búfalo. — Jecontento (@ContentJuan) November 16, 2025

Dame siempre al Morelos canchero fastidioso 🙌🏻😘 — Natalia O (@nataliaocor9) November 16, 2025

El búfalo morelos le tiró un besito a la platea del américa, lo quiero tanto al búfalo 🦬 — Sebas🫓 (@36veceschampion) November 16, 2025

