FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / El gesto de Alfredo Morelos a los hinchas de América que no gustó, en la Copa BetPlay

El gesto de Alfredo Morelos a los hinchas de América que no gustó, en la Copa BetPlay

Cuando se retiraba de la cancha, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, protagonizó un hecho que no pasó desapercibido en el estadio Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Alfredo Morelos, delantero de Nacional, en el partido de vuelta de la semifinal de Copa BetPlay contra América
