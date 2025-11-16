Vea el doblete de Adrián Ramos HOY en América vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay

Adrián Ramos marcó los goles con que América empató 2-2 el partido contra Nacional en el Pascual Guerrero, por la vuelta de la semifinales de la Copa BetPlay 2025. No obstante, no alcanzaron para la 'mechita' que no pasó a la final. El verde paisa ganó en el global por 6-3.

A través de un cobro desde el punto blanco del penalti, el experimentado delantero logró vencer la resistencia del arquero del 'vedolaga', Harlen Castillo, al minuto 62, y en ese instante el compromiso se empató 1-1.

La otra anoatción de 'Adriancho' llegó al minuto 90+4 con un buen cabezazo, que fue imposible para 'Chipi-Chipi'.



Vea el doblete de Adrián Ramos en América vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay:

🟢🏆 ¡Atlético Nacional aseguró su paso a la final de #LACOPAxWIN de visitante! ¡Los ‘verdolagas’ avanzaron después de empatar 2-2 contra América con goles de Camilo Candido y Mateus Uribe, asegurando así el marcador 6-3 a favor de los ‘verdolagas’! pic.twitter.com/lyOL8ACo4k — Win Sports (@WinSportsTV) November 17, 2025