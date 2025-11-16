Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU






Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Vea el doblete de Adrián Ramos HOY en América vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay

Vea el doblete de Adrián Ramos HOY en América vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay

El experimentado delantero del América anotó los dos tantos para su equipo en el Pascual, en el juego de vuelta por semifinales de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Adrián Ramos en América vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay 2025.
Colprensa

