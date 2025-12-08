"En Junior no hemos conseguido nada, se vienen los dos partidos claves contra Tolima"

Junior de Barranquilla clasificó a la final de la Liga BetPlay II-2025 pese a caer 2-1 frente a Independiente Medellín en la última fecha de los cuadrangulares. El equipo rojiblanco, dirigido por Alfredo Arias, llegó a la jornada con la presión de ganar o empatar, y en caso de perder, estar pendiente de que Nacional no superara al América, resultado que si se dio. Finalmente, y aunque sufrió más de lo esperado, logró avanzar a la instancia definitiva del campeonato.

Tras el encuentro, el técnico Alfredo Arias analizó lo sucedido en un partido que calificó como complejo desde lo emocional y lo futbolístico. El entrenador empezó expresando su gratitud por la oportunidad de disputar una nueva final: “Estoy muy feliz y agradecido con Junior por permitirme llegar al equipo y, sobre todo, por acompañarlos y tener la oportunidad de disputar esta final. Fue un partido raro de jugar. Nunca sale bien estar escuchando lo que pasa en el otro encuentro, como que se distrae la atención y a nosotros no nos ha sobrado nada. No éramos los favoritos en este grupo, pero igual hicimos un gran cuadrangular. Erramos el penalti y nos hacen el segundo gol finalizando la primera parte. Nos complicamos mucho. Espero poder recuperar al equipo y hacer un buen partido contra un gran rival como Tolima, que además está muy bien dirigido.”

El entrenador también destacó el entorno que rodea al club en la capital del Atlántico: “En Barranquilla y en la Costa, todo gira en torno a Junior, entonces cuando hay buenos y malos momentos todo va para ese mismo lado, y las críticas fueron merecidas porque tuvimos un bache. Somos un equipo que duró 13 fechas como primero de la tabla de posiciones, y un equipo que hace eso no puede jugar mal de ninguna manera.”

Arias resaltó el temple del plantel en los momentos decisivos: “Yo rescato la fortaleza anímica de mis jugadores, porque el mensaje siempre fue aislarnos y pensar solo en cómo íbamos. Entonces solo me queda felicitarlos y también enviarles un mensaje de alerta, porque no hemos conseguido nada más que eso y se vienen los dos partidos claves.”



Finalmente, evitó pedir apoyo a la afición a través de los medios: “Yo siempre he dicho que no hay que mandar mensajes a la hinchada a través de la prensa y los medios. La gente sabe cuándo tiene que acompañar al equipo. No tengo ninguna duda de que ya están pidiendo boletas desde hoy para ir a la final.”

Junior ahora se prepara para enfrentar al Deportes Tolima en la gran final, una serie que promete alta exigencia y que definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.