Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Junior no hemos conseguido nada, se vienen los dos partidos claves contra Tolima"

"En Junior no hemos conseguido nada, se vienen los dos partidos claves contra Tolima"

Luego de lograr su clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2025, Alfredo Arias, DT de Junior, hizo un balance sobre lo hecho por sus dirigidos pese a la derrota con Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Junior celebrando su pase a la final.
Jugadores del Junior celebrando su pase a la final.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad