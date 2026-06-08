El penalti a Nacional contra Junior, que causó polémica en la final de Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional marcó el primer gol gracias a Edwin Cardona, y minutos después aumentó la euforia en el Atanasio Girardot, por el penalti que hubo a favor, por una falta de Mauro Silveira contra Alfredo Morelos.

Al minuto 59 hubo llamado del VAR para el árbitro Carlos Betancur, quien revisó la acción de juego aéreo, y al final decidió que era pena máxima para los 'verdolagas'.

Por supuesto, hubo polémica en redes sociales por este discutido penalti para Nacional, y en el cuerpo técnico del Junior hubo molestia por la determinación del juez central.

Así fue el polémico penalti en Nacional vs Junior, final Liga BetPlay 2026-I:



¡PENAL PARA NACIONAL! Tras el llamador del VAR el juez central decreta penal por falta de Silveira sobre Morelos. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/IikMLrFGEi — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026