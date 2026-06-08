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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El penalti a Nacional contra Junior, que causó polémica en la final de Liga BetPlay 2026-I

El penalti a Nacional contra Junior, que causó polémica en la final de Liga BetPlay 2026-I

Al minuto 60 se dio una pena máxima a favor de Atlético Nacional, que causó opiniones divididas en redes sociales, tras una falta de Mauro Silveira contra Alfredo Morelos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Alfredo Morelos Nacional vs Junior
Alfredo Morelos en final de Nacional vs Junior
Colprensa

Atlético Nacional marcó el primer gol gracias a Edwin Cardona, y minutos después aumentó la euforia en el Atanasio Girardot, por el penalti que hubo a favor, por una falta de Mauro Silveira contra Alfredo Morelos.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Fútbol Colombiano

Así fue el gol de Edwin Cardona, en Nacional vs Junior; celebración e ilusión en el Atanasio

Al minuto 59 hubo llamado del VAR para el árbitro Carlos Betancur, quien revisó la acción de juego aéreo, y al final decidió que era pena máxima para los 'verdolagas'.

Por supuesto, hubo polémica en redes sociales por este discutido penalti para Nacional, y en el cuerpo técnico del Junior hubo molestia por la determinación del juez central.

Así fue el polémico penalti en Nacional vs Junior, final Liga BetPlay 2026-I:

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