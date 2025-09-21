El secreto de Luisa Agudelo en los penaltis; tras título del Cali: "estaba decidida"

Luisa Agudelo fue una de las grandes figuras en un nuevo título del Deportivo Cali en la Liga femenina BetPlay. La arquera fue importante en la final de vuelta contra Santa Fe, no sólo al realizar grandes atajadas en el tiempo reglamentario, sino que también brilló en los penaltis, al tapar uno de los cobros. ¡Se lució bajo los tres palos en el estadio de Palmaseca!

La número '1' de las 'azucareras' mostró su regocijo tras colgarse la medalla de campeona con su club y reveló su secreto para imponerse a las 'leonas'; siempre fue por cada pelota con decisión.

Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali. AFP

"La verdad que muy contenta por lograr esto en casa, con esta hinchada que es maravillosa y con estas compañeras que son increíbles. Luchamos mucho por esto y estoy muy contenta", dijo de entrada Luisa Agudelo en declaraciones a 'Win'.

La también arquera de la Selección Colombia femenina complementó que tenía confianza confianza en la tanda de penaltis, se propuso tapar dos, pero finalmente logró hacerlo en una oportunidad. Luisa no ocultó su alegría por contribuir al título para el Cali femenino.

Deportivo Cali y su once titular contra Santa Fe. COLPRENSA.

"Estaba decidida de que iba a taparme uno, estuve muy cerca de taparme el otro. Feliz de aportar, feliz de que mis compañeras también hicieron los goles; feliz", agregó la guardameta.

Por último, agradeció el apoyo de principio a fin de la hinchada 'azucarera' que no pararon de alentarlas en la gran definición este domingo contra Santa Fe. Agudelo sabía que tenían un gran equipo para levantar un nuevo trofeo en la Liga femenina colombiana.

"Una locura, la verdad que es una hinchada que nunca falla, que siempre ha estado con nosotras, felices de que estén aquí apoyándonos y que se disfruten este título con nosotras. Estaba muy confiada en que lo íbamos a lograr y tenía mucha fe que este equipo era para ser campeón y así fue", concluyó la arquera del Deportivo Cali.

Recordemos que el marcador global entre 'azucareras' y 'leonas' quedó 1-1, y en los penaltis ganaron las de Ortiz por 5-4, logrando el bicampeonato y su tercera liga femenina colombiana.

Así fueron los penaltis en Cali vs. Santa Fe femenino:

Luisa Agudelo se lo tapó a Mariana Zamorano

Paola García marcó para el Cali

Daniela Garavito acierta su cobro para Santa Fe

Ingrid Guerra cobró con potencia su penalti

Cristina Motta convirtió su penalti

Karen Hernández con ubicación cobró su penalti

Lizeth Yamile Aroca marcó para las leonas

Loren Sánchez marcó su cobro y campeón el Cali