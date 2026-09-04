Nacional vs. América, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Serie Colombia 2026

Atlético Nacional y América de Cali protagonizarán este sábado 5 de septiembre un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol colombiano, esta vez lejos del país. Los dos equipos se medirán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, en el marco de la Serie Colombia.

El compromiso comenzará a las 6:30 p. m., hora colombiana, y los aficionados podrán seguirlo en vivo a través del Plan Premium de Disney+, disponible para Sudamérica.

Aunque se trata de un partido de carácter amistoso, el clásico tendrá varios ingredientes que lo hacen atractivo. América llega como líder del campeonato colombiano, con 20 puntos en ocho partidos, mientras que Nacional suma 12 unidades en cinco encuentros y se mantiene dentro del grupo de los ocho mejores.

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Recordemos que la última vez que se enfrentaron fue, justamente, en el marco de la Liga BetPlay II-2026. Allí, América derrotó 1-0 a Nacional, en el estadio Pascual Guerrero, con gol de Yeison Guzmán.



Para el equipo dirigido por David González, el encuentro aparece en medio de un calendario que exige administrar esfuerzos. América viene de golear a Alianza y tendrá posteriormente un compromiso de Copa BetPlay frente a Pereira, por lo que el entrenador ya advirtió que el bienestar de sus jugadores estará por encima del resultado de este juego.

América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza Colprensa

Nacional, por su parte, afrontará el partido con una nómina competitiva. Lucas González convocó a 20 futbolistas para el viaje a Estados Unidos, entre ellos nombres como Franco Armani, Edwin Cardona, Jorman Rengifo, Alfredo Morelos y Marlos Moreno.

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El calendario también representa un reto para el 'verdolaga'. Después del clásico en Florida, Nacional tendrá que recibir a Deportivo Cali el lunes 7 de septiembre por los octavos de final de la Copa BetPlay, por lo que Lucas González deberá administrar cuidadosamente los minutos de sus jugadores.

El encuentro tendrá, además, un componente solidario. Parte de la recaudación será destinada a apoyar la reconstrucción de Colombia, tras el terremoto que afectó diferentes regiones del país.

Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional - Foto: Colprensa

Nacional vs. América: hora y dónde ver en vivo

Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Transmisión: Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.