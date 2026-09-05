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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Insólito momento en el Torneo BetPlay; travesaño cayó y golpeó a arquero de Atlético FC

Insólito momento en el Torneo BetPlay; travesaño cayó y golpeó a arquero de Atlético FC

El episodio, que ya es viral en redes, se presentó antes del cobro de un penalti a favor de Leones,. El travesaño le pegó en la cabeza al golero de Atlético FC; acá el video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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El momento en el que le cayó el travesaño al arquero de Atlético FC, Juan Múnera, en partido frente a Leones.
El momento en el que le cayó el travesaño al arquero de Atlético FC, Juan Múnera, en partido frente a Leones.
Foto captura de pantalla de video

El fútbol profesional colombiano no para de sorprender y ser surrealista. En pleno partido del Torneo BetPlay II-2026 le cayó el travesaño al guardameta de Atlético FC, equipo que visitó el viernes anterior a Leones, en compromiso válido por la octava jornada del presente campeonato de ascenso.

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El insólito episodio es viral en redes y ya le da la vuelta al mundo. Este partido se llevó a cabo en tierras antioqueñas.

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Todo sucedió al minuto 85 cuando Miguel Arboleda, jugador de Leones, se disponía a cobrar un penalti. A continuación pasó el inaudito momento, mismo que retrasó el lanzamiento desde el punto blanco.

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Y es que Juan Múnera, arquero de Atlético FC, se movió de lado a lado para tratar de desconcentrar al cobrador, al punto que golpeó en varias ocasiones el travesaño, que luego se cayó. El palo terminó golpeándole la cabeza al golero del cuadro visitante.

Acción de juego entre Leones y Atlético FC por el Torneo BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Leones y Atlético FC por el Torneo BetPlay II-2026.
Foto oficial de Leones

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Inmediatamente, los jugadores de Leones le reclamaron al árbitro que detuvo la ejecución del penalti, hasta que se acomodara el travesaño.

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Luego de que pasara este percance, Arboleda erró su lanzamiento, en un juego que concluyó 0-3 para Atlético FC.

Vea acá el video de lo acontecido en Leones vs. Tigres en el Torneo BetPlay II-2026:

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