Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago recibió el reconocimiento del ganador de la etapa 14 de Vuelta a España

Santiago Buitrago recibió el reconocimiento del ganador de la etapa 14 de Vuelta a España

La definición de la jornada fue un apasionante mano a mano entre Marco Brenner y Santiago Buitrago, donde el vencedor fue el ciclista del Tudor Pro Cycling Team.

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
Comparta en:
Definición de la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Marco Brenner y Santiago Buitrago
Definición de la etapa 14 de la Vuelta a España, entre Marco Brenner y Santiago Buitrago
Getty Images

El alemán, Marco Brenner (Tudor), ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta en el Alto de La Pandera, se emocionó al declarar que se trataba de su "día más feliz" como ciclista

Marco Brenner ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2026, tras vencer a Santiago Buitrago
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Marco Brenner en la etapa 14 de la Vuelta a España; Santiago Buitrago, segundo

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Creo que es el mejor día de mi vida ciclista. Todavía no me lo acabo de creer. No me estaba encontrando nada bien, no me sentía a mí mismo, y estaba arrastrando unos días de enfermedad, además de una caída. Tenía muchas ganas de mostrarme. He trabajado para vivir un día como este", dijo el ciclista alemán.

Últimas noticias

Richard Carapaz, Primoz Roglic, Enric Mas y Felix Gall en la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Cambio de última hora en la Vuelta a España 2026; ¿por qué se acortó la etapa 15?

Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España: "Es duro asumirlo; estuve cerca"

Brenner (Augsburgo, 24 años) remató el trabajo del equipo Tudor después de un duelo con el colombiano Santiago Buitrago.

Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Twitter del Bahrain Victorious

Publicidad

"He tenido a dos compañeros en la fuga que han hecho un gran trabajo. En la subida final, he podido sentir que tenía mi día. Me he ido sintiendo cada vez mejor a medida que avanzaba el día. Luego, al final, me lo he empezado a creer. He hecho mi movimiento y Santiago Buitrago me ha pasado, pero le he podido alcanzar", comentó.

"Al final le he podido ganar al esprint. Vives para días como este, creo. No hay muchos ciclistas que puedan conseguir ganar una etapa en una gran vuelta, y añadirlo a mi palmarés es algo increíble".

Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España: "Es duro asumirlo; estuve cerca"

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Enojo y reclamo de Santiago Buitrago en la Vuelta a España; polémica en la etapa 14

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Santiago Buitrago se lució en la Vuelta a España 2026; segundo en la etapa 14

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ciclismo Internacional

Vuelta a España

Santiago Buitrago

Publicidad

Publicidad

Publicidad