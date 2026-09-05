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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España: "Es duro asumirlo; estuve cerca"

Santiago Buitrago, tras ser segundo en Vuelta a España: "Es duro asumirlo; estuve cerca"

Luego de ser superado por Marco Brenner, en los metros finales de la etapa 14, Santiago Buitrago habló de lo ocurrido y explicó por qué se le escapó la victoria.

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago fue segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Twitter del Bahrain Victorious

El colombiano, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), mantuvo el liderato de la montaña al final de la decimocuarta etapa, pero no pudo alzarse con el triunfo parcial en la cima de La Pandera, donde fue batido por el alemán Marco Brenner.

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"Es duro asumirlo. Al final quería ganar la etapa. Hoy perdí y estuve muy cerca. Pero es eso, había un corredor más fuerte, que es Brenner, y lo felicito, y por mi parte, a seguir luchando", dijo en meta el ciclista bogotano.

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Buitrago comentó la subida a La Pandera, donde vivió el duelo con el rival alemán, más rápido que él al esprint.

Marco Brenner le ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 a Santaigo Buitrago
Marco Brenner le ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 a Santaigo Buitrago
Getty Images

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"Era una subida un poco rara, con aire de cara al principio. Nadie quería gastar. Después, en el tramo duro, fue donde quise intentar, y me fui, pero de nuevo arriba había viento de cara y muchos ataques. Yo creo que por televisión se debe haber visto bonito. Y al final ganó el más rápido. Sabía que el rival del Tudor iba a ser el más rápido al esprint. Decidí anticipar, pero no funcionó", concluyó.

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