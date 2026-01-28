El show de Edwin 'Shirra' Mosquera en Santa Fe 2- Pereira 2; hizo de todo en El Campín

En el marco de la tercera fecha de la Liga Betplay I 2026, Santa Fe y Deportivo Pereira empataron 2-2 en una maltrecha cancha del estadio El Campín. Los goles de los 'cardenales' fueron convertidos por Edwin Mafla y por Edwin 'Shirra' Mosquera; mientras que por los visitantes convirtieron Marcos Peérez y Yuber Quiñones.

Y precisamente uno de los protagonistas de la noche fue 'Shirra' Mosquera, jugador que se ha llevado miradas en el rojo capitalino por ser una de las caras nuevas para la presente temporada y también no ha dejado de generar morbo el hecho de venir procedente de Millonarios.

Pues bien, el chocoano de 24 años recibió este miércoles la oportunidad del profesor Pablo Repetto para ser titular en el duelo contra los de Arturo Reyes, ocupando la banda izquierda.

En ese sentido, a Mosquera se le reconoció su desgaste físico, su ida y vuelta, la disposición para cumplir con tareas tácticas. Sin embargo, en el uno contra uno no alcanzó a desequilibrar y además le correspondió enfrentar a un lateral fuerte y corajudo como Walmer Pacheco.



Sin embargo, la historia del '22' del cuadro santafereño cambió cuando el reloj marcó el minuto 67 y sacó un potente remate de media distancia que terminó al fondo de la red del arco defendido por Jorge Martínez, quien fue una de las figuras del compromiso. De inmediato, festejo a rabiar en la cancha y en las tribunas, ya que significó la igualdad luego de ir abajo en el marcador por dos anotaciones.

Con aire en la camiseta, Edwin Mosquera cogió un respiro, se llenó de confianza y siguió corriendo. Pero para él de la alegría del golazo, pasó al mal sabor de boca. Y todo porque, solamente instantes después y cuando se esperaba la remontada de Santa Fe, vio la cartulina roja por ir con los taches arriba arrollando al volante Jorge Bermúdez, de los pereiranos.

En un abrir y cerrar de ojos, vivió las dos caras monedas. Se marchó de la cancha caminando lentamente y escuchando elogios y algunas rechiflas, que bajaron desde la tribuna.

Al final, Santa Fe no pasó del empate y suma tres igualdades tras las primeras de cambio del campeonato colombiano. Hizo su show, siempre con muchos ojos encima.