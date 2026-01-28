Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El show de Edwin 'Shirra' Mosquera en Santa Fe 2- Pereira 2; hizo de todo en El Campín

El show de Edwin 'Shirra' Mosquera en Santa Fe 2- Pereira 2; hizo de todo en El Campín

El extremo 'Shirra' Mosquera, quien es una de las caras nuevas de Santa Fe en la Liga I 2026, fue protagonista del partido y vivió las dos caras de la moneda.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Edwin Mosquera, jugador de Santa Fe, en el partido contra Deportivo Pereira, por la Liga BetPlay I-2026
Edwin Mosquera, jugador de Santa Fe, en el partido contra Deportivo Pereira, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad