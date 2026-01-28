Show de golazos en Santa Fe vs. Pereira; vea las anotaciones de Yúber Quiñones y Edwin Mosquera

Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira protagonizaron un partido vibrante, intenso y con golazos. El primer tanto de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, fue obra de Marco Pérez, pero el que se llevó las miradas fue la anotación de Yúber Quiñones, quien, al minuto 55, cobró un tiro libre, con potencia, y venció al arquero, Andrés Mosquera Marmolejo.

Dicho gol fue el 0-2 parcial, a favor del 'matecaña', pero llegó la reacción del 'león' y el primero fue de Christian Mafla. Finalmente, quien empató el marcador fue Edwin Mosquera, con un buen remate de media distancia, al 67'. Recordemos que 'Shirra' arribó al 'cardenal', proveniente de Millonarios, donde, en su paso, no pudo inflar las redes ni una sola vez.

Edwin Mosquera, jugador de Santa Fe, en el partido contra Deportivo Pereira, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Vea los goles de Yúber Quiñones y Edwin Mosquera, en Santa Fe vs. Pereira

😍⚽🔥¡PERO QUE LOCO QUE ESTÁS YÚBER QUIÑONES, QUÉ SEÑOR GOLAZO! EL jugador de Pereira marcó esta joya de gol y Pereira lo gana 2 a 0 a Santa Fe en El Campín.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/2URRAZOUdy — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026

⚽🔥¡Golazo de Edwin ‘Shirra’ Mosquera y Santa Fe empata el compromiso ante Pereira!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/mf6AJEac7I — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026