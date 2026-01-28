Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero, con River Plate vs. Gimnasia

Vea el golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero, con River Plate vs. Gimnasia

En una muestra más de su talento y excelente pegada, el mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, infló las redes y desató la locura de sus hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
