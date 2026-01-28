Juan Fernando Quintero está decidido a firmar una de las mejores temporadas de su carrera. En la primera fecha, contra Barracas, firmó una asistencia para la victoria 0-1 de River Plate y, ahora, este miércoles 28 de enero, infló las redes con una excelente ejecución de tiro libre. El equipo que lo sufrió, en la segunda jornada de la Liga, fue Gimnasia y Esgrima La Plata.

Todo ocurrió al minuto 40, cuando se sancionó una infracción al borde del área del 'lobo' y justo quedó de frente. Con la cinta de capitán en su brazo, 'Juanfer' asumió la responsabilidad y sacó un potente remate imposible de atajar para el guardameta, que 'voló', pero la potencia del balón fue impresionante. Poco a poco, el colombiano afina para el Mundial 2026.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, celebra su gol con River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata AFP

Vea el golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero, con River Plate vs. Gimnasia

¡¡¡ESTÁS LOCO, JUANFER!!! GOLAZO DE TIRO LIBRE DE QUINTERO PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE GIMNASIA EN EL MÁS MONUMENTAL POR EL #TORNEOAPERTURA. pic.twitter.com/OFgVTOHNOs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

