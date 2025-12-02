Lucas Ríos prendió la fiesta en el General Santander: gol en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca

Cúcuta Deportivo recibió este martes al Real Cundinamarca en la vuelta de la final del Torneo BetPlay II-2025. El 'motilón' llegó al General Santander con el objetivo de igualar la serie, ya que en la ida, el cuadro cundinamarqués había ganado 1-0, pero rápidamente los dueños de casa lograron el objetivo.

Lucas Ríos fue el encargado de poner a festejar a todos lo hinchas presentes en las tribunas del escenario nortesantandereano. Tras un centro al área, el jugador argentino desvió el balón con rumbo a la red. El 1-0 se hizo en el tablero para la euforia de los fanáticos 'motilones', y así las cosas al minuto 13, la serie se igualó a 1-1.

Vea acá el gol de Lucas Ríos en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca por el Torneo BetPlay II-2025:

⚫🔴 ¡Gol de Cúcuta Deportivo! ¡Celebran los motilones una gran definición de Lucas Ríos!#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/INvpFN7fmA — Win Sports (@WinSportsTV) December 2, 2025