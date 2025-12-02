Síguenos en:
Lucas Ríos prendió la fiesta en el General Santander: gol en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca

Lucas Ríos prendió la fiesta en el General Santander: gol en Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca

Tras un pase al área, el argentino estuvo atento para enviar el balón con rumbo a la red y desatar la euforia de los hinchas del Cúcuta Deportivo, en la final de vuelta del Torneo BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Lucas Ríos, jugador del Cúcuta Deportivo.
Lucas Ríos, jugador del Cúcuta Deportivo.
