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Gol Caracol  / Chelsea tomó drástica decisión, tras cinco partidos sin ganar y no anotar un solo gol

Chelsea tomó drástica decisión, tras cinco partidos sin ganar y no anotar un solo gol

Los 'azules' han tenido una irregular temporada en la Premier League y luego de la más reciente derrota con Brighton, los directivos tomaron cartas en el asunto.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Jugadores del Chelsea celebran un gol en la Premier League
Jugadores del Chelsea celebran un gol en la Premier League
Getty Images

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