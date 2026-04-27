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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Medellín buscamos tener inteligencia emocional, hay un sueño grande"

"En Medellín buscamos tener inteligencia emocional, hay un sueño grande"

El DT interino Sebastián Botero pidió calma en Medellín, defendió el legado de Alejandro Restrepo y aseguró que siguen vivos en Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
AFP

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