"En Medellín buscamos tener inteligencia emocional, hay un sueño grande"

Sebastián Botero, entrenador interino de Independiente Medellín tras la salida de Alejandro Restrepo, rompió el silencio y entregó un mensaje de calma en medio de un momento determinante para el club. En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el técnico aseguró que el equipo todavía pelea objetivos importantes tanto en la Liga BetPlay I-2026 como en la Copa Libertadores.

El DIM viene de conseguir una victoria clave ante Fortaleza en el campeonato local y quedó décimo con 26 puntos, a solo una unidad de Santa Fe, que por ahora ocupa la octava casilla, la última que entrega clasificación a los cuadrangulares semifinales. Con una fecha por disputarse en el todos contra todos, el Medellín sigue con opciones reales de avanzar.

Botero explicó que el enfoque principal ha sido fortalecer el aspecto mental del grupo en medio de la presión. “Hay que tener inteligencia emocional. Hay un montón de cosas en juego que todos deseamos que sucedan, con la mente puesta en estar en el grupo de los ocho y en el gran sueño de poder estar en octavos de final de la Libertadores”, afirmó.

El entrenador también defendió el trabajo realizado por Alejandro Restrepo, quien dejó el cargo luego de no conseguir títulos pese a campañas destacadas. “Había un cuerpo técnico con mucha capacidad que nos dejó con dos finales disputadas, 93 puntos en un año y el equipo que más goles marcó en la historia de los torneos cortos. Eso fue muy meritorio de lo hecho por el profe que salió, pero el fútbol es así”, señaló.



Yony González marcó el gol de Medellín frente a Fortaleza. Foto: Colprensa

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Sobre su llegada al banquillo principal, Botero explicó que ha buscado no generar revoluciones innecesarias y aprovechar el conocimiento que tiene del club. “Yo me crié en el club desde los 12 años. Entendí a la perfección este momento de dificultad. Era muy raro y muy loco mover muchas cosas”, comentó.

En cuanto al triunfo reciente frente a Fortaleza, resaltó la capacidad de respuesta del plantel pese al ambiente complejo en las tribunas. “No fue nuestro mejor partido, pero destacamos en el comportamiento defensivo y no desistimos en ataque. Pese a los cánticos y los comentarios en contra de la gente, logramos sacar adelante el resultado”, dijo.

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Además del reto en Liga, Medellín también sigue con vida en la Copa Libertadores. Luego de dos jornadas del Grupo A, el conjunto antioqueño es tercero con un punto, por detrás de Flamengo (6) y Estudiantes (4), mientras Cusco cierra sin unidades. Todavía restan cuatro partidos en la fase de grupos, por lo que la clasificación a octavos sigue abierta.

Finalmente, Botero se refirió a la relación con la hinchada y dejó claro que la mejor forma de reconectar será con victorias. “La gente se va a volver a conectar cuando el equipo empiece a ganar y pueda estar disfrutando de los objetivos. Si metemos al equipo en la final, va a haber una ilusión de pelear otro título”, concluyó.