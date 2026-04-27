Hora y dónde ver los partidos de Copa Libertadores; Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín, atentos

Tres cara a cara de equipos que han conquistado 22 títulos de la Copa Libertadores prometen llevarse la atención en la tercera jornada de la fase de grupos del principal torneo de clubes de América, que se disputará entre martes y jueves.

Cruzeiro-Boca Juniors el martes, Estudiantes de La Plata-Flamengo el miércoles y Corinthians-Peñarol el jueves... la alta tensión esta garantizada en el meridiano de esta ronda, tras un parón de dos semanas.

Pero hay vida más allá de las pugnas entre los antiguos ganadores de la Gloria Eterna: Palmeiras, uno de los favoritos al título, visitará a Cerro Porteño el miércoles con el ánimo de tomar ventaja en la punta del apretado Grupo F.

Reencuentro entre viejos conocidos

Belo Horizonte (00H30 GMT del miércoles) será testigo del choque que Boca más ha tenido contra un adversario brasileño, Cruzeiro, al que ha enfrentado en 15 ocasiones en diferentes torneos, con siete victorias y seis derrotas.



Campeón de la Libertadores en 1976 y 1997, la Raposa ha levantado vuelo tras un flojo comienzo de temporada con el exseleccionador brasileño Tite en el banquillo.

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Con el portugués Artur Jorge ahora en el mando, Cruzeiro respira más tranquilo en la mitad de la tabla del Brasileirão previo a recibir en el Mineirão a su verdugo en la final copera de 1977.

Los brasileños necesitan de un triunfo para evitar que Boca se escape en el liderato del Grupo D, una posición que ocupa con puntaje perfecto.

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Cruzeiro es tercero con tres unidades, las mismas que Universidad Católica de Chile, que visitará al colista Barcelona (0) el miércoles en Guayaquil.

El Xeneize, seis veces ganador de la Libertadores, mantiene el pecho inflado tras embolsarse el Superclásico en casa de River Plate el 19 de abril y clasificarse el jueves a octavos de final del torneo local.

"Es bueno que me pongan difícil a mí para tener la elección de quién tiene que jugar", dijo el técnico azul y oro, Claudio Úbeda, quien ha rotado con éxito la nómina boquense.



Una cima en juego

Sin importar el resultado, la cita entre Estudiantes y Flamengo en La Plata (00H30 GMT del jueves) decidirá al ocupante del primer puesto del Grupo A.

El Fla, monarca defensor y tetracampeón de Libertadores, lidera la zona con seis unidades y la mejor ofensiva del certamen, con seis goles en dos juegos.

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Pero el Pincha, dueño de otras cuatro coronas de Libertadores, promete dar pelea ante el equipo que junto al Palmeiras ha dominado con puño de hierro las últimas ediciones del torneo.

Alexander "Cacique" Medina ha logrado llenar el vacío que dejó la partida de Eduardo Domínguez en la dirección técnica de Estudiantes, ya clasificado a octavos del Apertura argentino e invicto en la Copa.

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"El Cacique está reloco, pero bien. Un loquito lindo, muy laburador, con una idea muy clara de lo que quiere", destacó el defensor Leandro González Pírez a ESPN.

Pero el Fla del portugués Leonardo Jardim también marcha a todo vapor, especialmente tras vencer 2-0 en casa de Cusco y golear 4-1 al Medellín en sus dos cotejos internacionales.

El club más popular de Brasil escolta al Palmeiras en el campeonato brasileño y ha afinado a sus estrellas tras un arranque de temporada bajo en sal que le costó el puesto a Filipe Luís.



Desafío a una férrea defensa

Conocido por su gusto por el fútbol ofensivo, Fernando Diniz ha hecho gala de una defensa férrea en su corta etapa en el Corinthians.

La retaguardia del Timão es una de las únicas tres de la Copa que no ha recibido gol, junto a la de Liga de Quito y Rosario Central, un factor vital para que los paulistas comanden el Grupo E con seis puntos.

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"Somos un todo. Somos once en ataque y once en defensa. Eso no sería posible sin el esfuerzo de los jugadores de la línea delantera", destacó el defensor Gustavo Henrique.

Campeón de la Libertadores 2012, Corinthians puede despegarse en caso de que triunfe en Sao Paulo (00H00 GMT del viernes), pues Platense lo escolta con tres unidades, mientras que Peñarol y Santa Fe están en la parte baja con un entero cada uno.

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El pentacampeón uruguayo de la Copa, en cambio, está urgido de asaltar el hogar corinthiano, aliviado tras salir del descenso en Brasil y que no contará con el neerlandés Memphis Depay.

Los de Diego Aguirre, que sufren múltiples bajas por lesión, incluida la de su mejor hombre, Leonardo Fernández, están sedientos de venganza después de lo sucedido en la fecha pasada.

Entonces, Platense firmó su primera victoria en el certamen y sepultó el récord aurinegro de casi una década sin perder como local en la Libertadores.



Así se jugará la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA) - miércoles 29 de abril - 7:30 p.m. - Disney Plus

Independiente Medellín (COL) vs. Cusco FC (PER) - jueves 30 de abril - 9:00 p.m. - Directv Sports

Grupo B

Deportes Tolima (COL) vs. Coquimbo Unido (CHI) - martes 28 de abril - 9:00 p.m. - Disney Plus

Universitario (PER) vs. Nacional (URU) - miércoles 29 de abril - 9:00 p.m. - Disney Plus

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Grupo C

Bolívar (BOL) vs. Fluminense (BRA) - jueves 30 de abril - 5:00 p.m. - Disney Plus

Independiente Rivadavia (ARG) vs. Deportivo La Guaira (VEN) - jueves 30 de abril - 5:00 p.m. - Directv Sports

Grupo D

Cruzeiro (BRA) vs. Boca Juniors (ARG) - martes 28 de abril - 7:30 p.m. - Disney Plus

Barcelona (ECU) vs. Universidad Católica (CHI) - miércoles 29 de abril - 7:00 p.m. - Disney Plus

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Grupo E

Platense (ARG) vs. Independiente Santa Fe (COL) - miércoles 29 de abril - 5:00 p.m. - Directv Sports

Corinthians (BRA) vs. Peñarol (URU) - jueves 30 de abril - jueves 30 de abril - 7:00 p.m. - Directv Sports

Grupo F

Sporting Cristal (PER) vs. Junior (COL) - martes 28 de abril - 9:00 p.m. - Disney Plus

Cerro Porteño (PAR) vs. Palmeiras (BRA) - miércoles 29 de abril - 7.30 p.m. - Directv Sports

Grupo G

Lanús (ARG) vs. Liga de Quito (ECU) - martes 28 de abril - 5:00 p.m. - Directv Sports

Mirassol (BRA) vs. Always Ready (BOL) - miércoles 29 de abril - 5:00 p.m. - Disney Plus

Grupo H

Libertad (PAR) vs. Independiente del Valle (ECU) - martes 28 de abril - 5:00 p.m. - Directv Sports

Universidad Central (VEN) vs. Rosario Central (ARG) - martes 28 de abril - 7.00 p.m. - Directv Sports