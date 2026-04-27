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Gol Caracol  / Nuevas noticias en el caso de Vinícius Junior por racismo en partido de Real Madrid y Sevilla

Nuevas noticias en el caso de Vinícius Junior por racismo en partido de Real Madrid y Sevilla

Luego de que el brasileño fuera víctima de un acto racista en un encuentro frente al Sevilla en la pasada temporada, ya se conocen más noticias sobre el proceso del caso. ¡Los detalles aquí!

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
Getty Images

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