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Gol Caracol  / Noticias de última hora de Luka Modric y su lesión en el rostro; "se trató una fractura compleja"

Noticias de última hora de Luka Modric y su lesión en el rostro; "se trató una fractura compleja"

El Milan ha estado al tanto de la salud y la evolución de Luka Modric, quien es figura de Croacia de cara al Mundial 2026 y que se lesionó frente a Juventus.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luka Modric
Luka Modric; centrocampista
AFP

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