Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver el prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Luego de una impresionante campaña de clásicas, rematada el domingo con un cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja, Tadej Pogacar se encamina desde el martes, en las carreteras del Tour de Romandía, en Suiza, hacia su objetivo del verano europeo: una quinta victoria en el Tour de Francia.

El ogro esloveno solo suma cinco días de competición en 2026, con cuatro victorias (Strade Bianche, San Remo, Tour de Flandes, Lieja) y un segundo puesto (París-Roubaix, por detrás de Wout Van Aert).

Entre sus concentraciones en altura de mayo y junio, la idea para el esloveno es mantener el ritmo de competición en el país alpino, en el Tour de Romandía (del 28 de abril al 3 de mayo) y en la Vuelta a Suiza (del 17 al 21 de junio).

Además del ritmo, el objetivo será igualmente saciar la sed inagotable de victorias.



"Apenas compito, así que cuando lo hago, es con la idea de ganar", confirmó el doble campeón del mundo el domingo por la noche en la sala de prensa de Lieja, donde apareció más decidido que nunca después de haber sido puesto a prueba en la Decana de las clásicas por el fenómeno francés Paul Seixas (2º), ocho años más joven que él.

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"Paul motiva a todo el mundo a seguir progresando. (...) Vamos a seguir trabajando duro para intentar ganarle en los próximos años y para ganar todo lo posible... hasta que nos destruya a todos", llegó a decir el líder del UAE.



Perfil y altimetría del prólogo del Tour de Romandía 2026

Perfil y altimetría del prólogo del Tour de Romandía 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver el prólogo del Tour de Romandía 2026

Fecha: martes 28 de abril.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Señal Colombia.