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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver el prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver el prólogo con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este martes 28 de abril, el Tour de Romandía 2026 comenzará con una contrarreloj de 3,2 kilómetros en la localidad de Villars-sur-Glâne. ¡No se la pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Nairo Quintana y Tadej Pogacar, figuras que competirán en el Tour de Romandía 2026.
Nairo Quintana y Tadej Pogacar, figuras que competirán en el Tour de Romandía 2026.
IA - Getty Images.

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