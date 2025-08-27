Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Equipo colombiano jugará importante torneo juvenil en España; enfrentará al Barcelona

Equipo colombiano jugará importante torneo juvenil en España; enfrentará al Barcelona

Entre el 29 y el 31 de agosto se disputará el Torneo Leyendas del Futuro en la categoría sub-16, y uno de los participantes será un club de nuestro país, con grandes talentos.