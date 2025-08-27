Equipo colombiano jugará importante torneo juvenil en España; enfrentará al Barcelona

El Internacional de Palmira será el equipo que buscará dejar en lo más alto el nombre de Colombia en el torneo Leyendas del Futuro. Los jugadores de la categoría sub-15 del equipo viajarán a la ciudad de Barcelona, en España, para participar en el torneo a realizarse los días 29, 30 y 31 de este mes. El conjunto colombiano clasificó a este campeonato tras alzarse con el título del Torneo Esperanzas que se realizó en nuestro país en este año, que fue organizado por Novo Futbol, y tuvo presencia en los departamentos de Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, demostrando, de esta manera, que es una de las mejores canteras nacionales.

El equipo vallecaucano tiene como figuras a Cristopher Montoya y Dengerman Riascos, quienes aprovecharon el Torneo Esperanzas para demostrar todo su potencial y fueron las principales armas de su conjunto en la obtención del trofeo.

El torneo Leyendas del Futuro tendrá su segunda edición, y se llevará a cabo en el Campo Municipal de Fútbol Paco Navarro, en las instalaciones de la escuela de la AFA en Santa Perpetua, Barcelona. El Inter de Palmira está ubicado en el grupo 1 junto al Barcelona, JFA Academy y Djurgarden DTFF de Suecia. El formato del campeonato es fase de grupos con cuatro grupos de cuatro equipos, de esos, dos clasifican a fase oro y dos a fase plata, en las que se disputarán tanto cuartos de final, semifinales y final.

El elenco de Palmira, antes conocido como Cortuluá, se medirá en primer turno este viernes al Djurgarden DTFF a las 3:00 a.m. (hora de Colombia), luego más tarde a las 7:40 (hora de Colombia) enfrentará al Barcelona, en un partido que puede ser transmitido por las redes sociales del club colombiano, y en la última fecha se verá las caras el sábado contra JFA Academy a las 3:00 a.m. (hora de Colombia).

Cuerpo técnico del Inter de Palmira, que viajará a Barcelona Foto: Oficina de prensa Internacional de Palmira

Internacional de Palmira intentará luchar por un torneo, que ya se realizó en el mes de abril en la ciudad de Madrid, España, y tuvo como ganador a la Unión Deportiva Usera del país ibérico. Para traerse la copa a Colombia, el entrenador del Inter, Víctor Cuartas, convocó a los siguientes jugadores:

Arqueros: Harry Martínez y Santiago Moreno.

Defensas: Matías Balanta, Luis Asprilla, Óscar Congo, Dengerman Riascos, Juan Jiménez y Santiago Rodríguez.

Volantes: Juan Martínez, Jhon Rivas, Juan Jaramillo, Samuel Jiménez y Matías España.

Delanteros: Sergio Vásquez, Santiago Pérez, Brayan Mina, Cristopher Montoya y Jhon Maturana.