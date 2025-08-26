"De Jhon Durán no hemos visto los resultados en la cancha en Fenerbahce"; no cesan los ataques

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue acumulando minutos con el Fenerbahce en la Superliga Turca, aunque su rendimiento continúa generando debate. En la tercera jornada del campeonato local, el conjunto de Estambul se impuso por 3-1 ante Kocaelispor, con goles de Milan Skriniar, Archie Brown y Anderson Talisca, en una victoria que ratifica el buen arranque del cuadro ‘canario’.

Durán fue titular y tuvo protagonismo desde los primeros compases. A los 12 minutos del encuentro, recibió un pase en el área de espaldas al arco y, con un recurso técnico de alta dificultad, intentó sorprender con un taco elegante que descolocó a los defensores y al portero rival. La jugada, sin embargo, no terminó en gol por cuestión de centímetros, ya que el balón se estrelló contra el costado externo del poste, dejando al colombiano sin la posibilidad de anotar un tanto que habría sido de gran factura.

En la segunda parte, el atacante cafetero volvió a ser determinante en la construcción ofensiva. Al minuto 51, se movió con inteligencia para recibir la pelota en la frontal del área y asistir a Archie Brown, quien con un potente zurdazo convirtió el segundo gol del Fenerbahce. Aunque Durán completó 67 minutos en el campo mostrando movilidad y buenas asociaciones, sigue en deuda con la red, un aspecto clave para un delantero en un club de tanta exigencia.

¿Qué dicen de Jhon Durán en Turquía?

Jhon Durán con Fenerbahçe vs Feyenoord en Champions League

Más allá de sus destellos de calidad, la crítica turca ha sido constante hacia el joven atacante colombiano. Su llegada despertó gran expectativa, pero hasta ahora no ha logrado consolidarse como el referente goleador que se esperaba.

El periodista Murat Aşık fue categórico en sus apreciaciones: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahçe ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”.

Fenerbahçe'de şu anda sıkıntı gibi gözüken tek oyuncu Jhon Duran. Beklentimiz çok yukarda, sahada karşılığını göremedik. Jhon Duran bir santrfor değil, forvet.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo desafío de Durán será en el plano internacional. El miércoles 27 de agosto, Fenerbahce visitará a Benfica, equipo de Richard Ríos, en el Estadio da Luz de Lisboa, en el duelo de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

El partido se jugará desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será decisivo para definir el acceso a la fase de grupos de la máxima competición de clubes en Europa. En la ida, disputada en Turquía, el marcador terminó 0-0, por lo que la serie está completamente abierta.