Colombianos en el exterior  / "De Jhon Durán no hemos visto los resultados en la cancha en Fenerbahce"; no cesan los ataques

"De Jhon Durán no hemos visto los resultados en la cancha en Fenerbahce"; no cesan los ataques

El delantero colombiano, de 21 años, continúa siendo objeto de críticas por parte de la prensa turca, que aún no se muestra convencida con su rendimiento desde que llegó al Fenerbahce.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe.
X oficial del Fenerbahçe.
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 26, 2025 10:03 a. m.