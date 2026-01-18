Equipo pidió plata en semáforos, pasó angustias y ganó título de famoso torneo en Colombia

En el deporte como en la vida hay capítulos que parecen una película y justamente eso fue lo que vivió Arauca FC, el nuevo campeón del Baby Fútbol, que sorprendió a lo largo del campeonato no solo por los resultados sino por las piedras en el camino que superó para hacer realidad su participación en Medellín.

El equipo del llano inmenso de Colombia ya había dado de que hablar por su goleador: Falcao Botello. Un niño al que decidieron bautizarlo con el nombre del delantero más importante en la historia de nuestro país. Arauca FC poco a poco fue avanzando hasta llegar a la final. La tarea no fue fácil, Área Chica de Montería, su rival, se adelantó en el marcador y se fue al descanso 2-0 arriba.

Sin embargo, la palabra rendirse no estuvo en la cabeza de los pequeños araucanos y en la segunda parte hicieron la épica. Con un doblete de Falcao y otro gol de Sebastián Ochoa, remontaron y se coronaron campeones. Un resultado que no esperaban y sobre todo por todos los apuros que pasaron para llegar a tocar la gloria.

La falta de recursos fue su principal obstáculo, así lo contó el entrenador Octavio Jaramillo hace un par de días antes de disputar los encuentros definitivos. "Esto es una historia larga, comenzó desde hace dos años trabajando para esto. El año pasado tuvimos una pretemporada acá en agosto. Y en esa para venir acá a Medellín es un costo entre 50 y 60 millones de pesos donde el Inder nos colaboró con una parte, el resto fue teletón, en el parque, en el semáforo, pidiéndole una moneda a un taxista, a una persona que pasaba, ya fueran 2 mil o 3 mil pesos. Veníamos solamente por 10 días. Yo le decía a los padres, hagamos el esfuerzo de 10 días, el presupuesto y después que estemos allá, si vamos clasificando, de algún lado vemos que hacemos y gracias a Dios hemos tenido el apoyo del Alcalde de Tame", reveló.



"Insuficiente los recursos, en este curso hemos llevado más de 6 días, tenemos dos días adicionales por haber llegado a la instancia de los cuatro mejores. Nos hacen falta cinco millones de pesos, la gente nos ha colaborado, hoy recogimos 2.400.000. Nos hace falta lo otro para completar el hospedaje y la alimentación de lo que falta hasta el día sábado", agregó Jaramillo.

Lo cierto es que con muy poco, Arauca FC hizo mucho y se coronó campeón del Baby Fútbol 2026.