¿Era penalti?; también le pasó a Millonarios: la jugada de la discordia contra América

Como buen clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y América, las jugadas polémicas no faltaron. En los últimos minutos de la primera parte en el estadio El Campín a los dueños de casa le pitaron una falta como penalti, pero al igual que le pasó a los 'diablos rojos', finalmente fue declinado.

Fue en la adición de los primeros 45 minutos que Leonardo Castro fue tomado de la camiseta por Jean Pestaña y el árbitro central, Wilmar Roldán, no dudó en pitar lanzamiento desde el punto blanco del penalti para los dirigidos por Hernán Torres.

No obstante, hubo llamado desde el VAR y luego de mostrar las imágenes de la acción, Roldán determinó que no hubo nada que sancionar y le mostró tarjeta amarilla a Castro.

🔵👀 ¡Jugada polémica! ¡Leo Castro cae dentro del área, se revisa la jugada en el VAR y se determina que no es falta y el jugador de Millonarios vio la tarjeta amarilla!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/gqspGW3HS9 — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2025