¿Es el mejor gol de la Copa BetPlay 2025?: acá el tanto de Luis Ramos en Junior vs. América

América visitó al Junior de Barranquilla este jueves por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. La 'mechita' hizo un partido inteligente y logró marcarle al 'tiburón', así fue como Luis Ramos aprovechó su buena pegada para marcar un verdadero golazo.

El artillero de la 'mechita' aprovechó un buen pase en todo el centro del campo, condujo el balón, incluso le hizo un 'caño' a Jermein Peña, luego sacó un remate de media distancia, al ángulo, imposible para Jefferson Martínez.

Vea acá el golazo de Luis Ramos en Junior vs. América por la Copa BetPlay:

No lo dejen patear. Golazo de Luis Ramos 🇵🇪 para América de Cali. pic.twitter.com/zFYrePNITe — Hache (@eljuegosagrado_) October 3, 2025