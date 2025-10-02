Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Es el mejor gol de la Copa BetPlay 2025?: acá el tanto de Luis Ramos en Junior vs. América

¿Es el mejor gol de la Copa BetPlay 2025?: acá el tanto de Luis Ramos en Junior vs. América

El delantero del América, Luis Ramos, dejó en silencio al Metropolitano con un verdadero golazo, en juego por la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay. ¡Así fue su gol al Junior!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Ramos (izq.), delantero del América en la previa del juego contra Junior por Copa BetPlay.
Luis Ramos (izq.), delantero del América en la previa del juego contra Junior por Copa BetPlay.
X de @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad