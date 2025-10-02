Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América tomó ventaja en el Metropolitano; victoria 1-2 sobre Junior en Copa Betplay

América tomó ventaja en el Metropolitano; victoria 1-2 sobre Junior en Copa Betplay

El rojo del Valle del Cauca supo ser certero de cara al gol y se llevó una importante triunfo de cara a seguir en la Copa Betplay. La vuelta de esta serie por cuartos de final será el 15 de octubre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Acción de juego entre Junior y América por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.
Acción de juego entre Junior y América por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.
