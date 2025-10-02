América tomó ventaja en el Metropolitano; victoria 1-2 sobre Junior en Copa Betplay

La Copa Betplay continuó este jueves en el Metropolitano. En dicho escenario deportivo de la capital del Atlántico se vieron cara a cara Junior y América, por la ida de los cuartos de final, imponiéndose los 'diablos rojos' por 1-2 en un partido que estuvo parejo de principio a fin.

El 'tiburón' apostó de entrada por un equipo mixto, con varios de los titulares en el banco de suplentes, y eso lo intentó aprovechar la 'mechita'. Aunque el 'rojiblanco' fue el que generó jugadas de peligro en los primeros minutos con Steven 'Tití' Rodríguez Bryan Castrillón, pero Jorge Soto se mostró seguro en las llegadas de los dueños de casa.

Acción de juego entre Junior y América por Copa BetPlay. X de @AmericadeCali

América respondió después con lanzamientos de media distancia, incluso Tilman Palacios quiso hacer el gol de la Copa, pero Jefersson Martínez también demostró soltura bajo el pórtico.

El correr del reloj mostró un partido parejo, con llegadas de lado y lado, pero sin finura en el último cuarto de cancha. Sin embargo, América supo aprovechar la última acción de peligro de la primera parte. Andrés Felipe Roa, al 44', definió para el 0-1 en el tablero para poner a celebrar a su escuadra en el 'Coloso de la Ciudadela'. Así se fueron al descanso.

Para la segunda parte, Junior hizo modificaciones, enviando a varios de los titulares al campo de juego y con ello mejoró en la posesión del balón y las llegadas a campo contrario, uno de los que intentó desequilibrar fue José Enamorado.

Pero América volvió a silenciar el 'Metro' y con un verdadero golazo; Luis Ramos aprovechó su buena pegada para anotar el 0-2 parcial al minuto 53. El delantero peruano recibió el balón unos metros adelante de la mitad de la cancha, condujo el balón, incluso le hizo un 'caño' a Jermein Peña, luego sacó un remate de media distancia, al ángulo, imposible Martínez.

Tras esa nueva anotación, el rojo del Valle del Cauca se relajó un poco y permitió la reacción de Junior, que logró marcar el descuento a través de Guillermo Paiva. No obstante, el gol no se subió al tablero porque Enamorado estaba 'off-side' en el pase.

Pero después, al 82, Junior sí pudo celebrar. Javier Báez conectó de cabeza con rumbo a la red para el 1-2 parcial y le dio vida a su escuadra. Los de Alfredo Arias lo intentaron hasta el final, pero el marcador no se movió.

América logró una valiosa ventaja y ahora todo se decidirá en la vuelta en el Pascual Guerrero, el miércoles 15 de octubre, a las 8:20 de la noche.