César Torres, tras empate de Selección Colombia Sub-20: "Somos líderes, la motivación es altísima"

La Selección Colombia Sub-20 igualó 0-0 con Noruega en su segunda salida en el Mundial de la categoría que se desarrolla en tierras chilenas, este jueves. Los dirigidos por César Torres tuvieron un par de palos ante un combinado nórdico que se plantó bien en el fondo, además que el arquero Einar Fauskanger se mostró seguro bajo los tres palos.

Tras la igualdad a ceros en el Estadio Fiscal de Talca, la 'tricolor' Sub-20 completó cuatro puntos y lidera el grupo F, seguido de Noruega con los mismos enteros. Nigeria completó tres y Arabia saudita cierra sin ninguna unidad.

César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20, entregó sus sensaciones de lo que el compromiso frente a los noruegos en zona mixta.

"Sabíamos que el grupo hoy (jueves) estaba bastante parejo, siento que la Selección jugó mucho mejor, tuvo la pelota, tuvo el control del partido, buscó siempre el frente, de cómo hacerle daño a Noruega, un rival que se posicionó bien atrás, intentamos hacer variantes, buscar por todos los medios, las que creamos pegaron en el palo. Tenemos cuatro puntos, estamos vivos, estamos líderes del grupo y esto sigue latente", dijo de entrada Torres en diálogo con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

La formación titular de la Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial 2025. AFP

Publicidad

A continuación, el timonel sostuvo que "no tiene nada que reprocharle a los muchachos", que tuvieron una buena presentación ante un rival que se paró bien atrás y ya piensan en el siguiente reto en el Mundial Sub-20 con motivación.

"Sí dos palos, pelotas paradas, tuvimos la pelota, desgastamos al rival. No tengo que reprocharles nada, seguimos mejorando, hoy (jueves) hicimos una mejor presentación, sumamos un punto, queríamos los tres y sigue la motivación altísima", complementó Torres.



Otras declaraciones de la Selección Colombia Sub-20:

Por su parte, Neyser Villarreal y quien estrelló un balón en el palo sostuvo a los medios de la FCF que "lastimosamente no entró el gol, pero conseguimos un empate muy valioso". "Fue un equipo que se supo defender y la verdad nos complicó un poco, pero sacamos un punto importante. La verdad queríamos ganar, pero queda un partido para clasificar".

Publicidad

Mientras que Jordan García, guardameta del combinado Sub-20, se refirió al planteamiento que implementó Noruega y que le dio resultados a los nórdicos para sacar un punto.

"Sí, la verdad se nos metieron atrás desde el inicio, pero gracias a Dios sacamos el arco en cero y sumamos un punto que es importante. Lo intentamos, estuvieron bien atrás, el arquero de ellos estuvo bien", agregó el golero oriundo de El Retén (Magdalena).