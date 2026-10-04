"Es totalmente una vergüenza"; la autocrítica de Macalister Silva tras eliminación de Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026, a manos del Barranquilla FC. El cuadro azul bogotano empató a un gol en el Romelio Martínez, pero en la tanda de los penaltis cayó 5-4. Dicho resultado fue un duro golpe para los ‘embajadores’, ya que le dijeron adiós al certamen en los octavos de final. David Macalister Silva, una de las figuras del club, dejó contundentes palabras.

En la rueda de prensa posterior al compromiso en tierras ‘curramberas’, el experimentado futbolista no se guardó nada y realizó una fuerte autocrítica sobre en rendimiento del elenco capitalino, calificó la actuación de vergüenza. Eso sí, sin demeritar el trabajar del Barranquilla, escuadra en la ronda anterior había dejado en el camino al Junior por la misma vía de los penales.

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“Creo que hablar de un cambio de partido o de maneras es querer justificar algo, como dice el 'profe' (Alberto Gamero) que no hay. Absolutamente todos los jugadores que estuvimos en campo somos culpables de la vergüenza y del calificativo que se le quiera dar a esto, porque así es. Todos tuvimos la posibilidad de estar diferentes cantidades de minutos en un partido que teníamos que haber ganado. Vuelvo y repito, sin quitarle mérito a Barranquilla, esto es totalmente una vergüenza de parte de nosotros”, expresó Macalister en su intervención con los medios.

Macalister Silva en Barranquilla vs. Millonarios por la Copa BetPlay. Foto oficial de Millonarios.

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A renglón seguido, Silva insistió que Millonarios no estuvo a la altura, que cometieron muchos errores en el césped de juego del Romelio Martínez.



“La verdad que hay una cantidad de calificativos que mereceríamos por no haber representado a la institución en la que estamos el día de hoy. Son demasiadas las cosas que hicimos mal”, complementó.

Por último, el mediocampista lamentó las opciones falladas de los azules y volvió a reconocer el trabajo de la escuadra ‘currambera’.

“Yo no puedo venir a justificar la vergüenza y el papelón que hicimos. Pero tampoco fue que nos dominara Barranquilla. Nosotros tuvimos tres o cuatro opciones que no logramos finalizar: una de Chaverra, el remate al palo y la de Barreiro. Yo no puedo justificar hoy (sábado) la vergüenza y la responsabilidad que tenemos los jugadores, porque esto es absolutamente responsabilidad nuestra. No fuimos capaces de hacer un gol más. Pero no le vamos a quitar méritos a un equipo que lo hace muy bien”, finalizó.