Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-1 Santa Fe

En la tarde de este domingo 26 de julio, se dio continuidad al cierre de la primera jornada de la Liga BetPLay 2026-II, con dos partidos llenos de emoción en el regreso de nuestro fútbol colombiano.

El primer encuentro tuvo lugar en el estadio El Campín de Bogotá, con el triunfo de América de Cali 0-2 frente a Internacional de Bogotá, con goles de Jhon Tilman al minuto 51' y Yeison Guzmán desde la vía de la pena máxima al minuto 61' den encuentro.

Los locales pudieron haber descontado, pero Facundo Boné desperdició la oportunidad más clara para los capitalinos, que fue desde los doce pasos, y el arquero Jean Fernandes ahogó el grito de gol tras atajar el cobro. De esta manera, los 'escarlatas' lograron su primer triunfo, ante una gran multitud de aficionados que los acompañó en el 'Coloso de la 57'.

El siguiente juego del día lo protagonizaron Águilas Doradas e Independiente Santa Fe en el estadio Cincuentenario, donde se presentó un triunfo por parte de los locales 2-1 ante el 'león.



El primer hecho del encuentro ocurrió al minuto 14', cuando los locales abrieron el marcador por medio de Antony Vásquez, sin embargo, la acción tuvo que anularse tras la revisión del VAR, que detecto un fuera de lugar previo.

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Sin embargo, los 'dorados' no se quedaron con la 'espinita' y pudieron anotar su primer gol al segundo tiempo (53'), por medio de Andrés Ricaurte, que recibió de espaldas y remató al arco comandado por Mosquera Marmolejo.

No obstante, minutos después (58'), se presentó una pena máxima para la visita sobre una falta clara a Nahuel Bustos, quien éste mismo fue el encargado de ejecutar el cobro desde los doce pasos para anotar la igualdad.

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Independiente Santa Fe Colprensa

Finalmente, en el remate del partido (86'), los locales pegaron por segunda vez, donde la defensa del 'león' pagó caro su pasividad en el área, y por medio de Frank Lozano, sacó un remate rasante, venciendo a Mosquera Marmolejo y poner el segundo gol de los locales.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-1 Santa Fe