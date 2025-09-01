Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Estamos haciendo un esfuerzo para pagar, al menos dos quincenas, a la plantilla del Cali"

"Estamos haciendo un esfuerzo para pagar, al menos dos quincenas, a la plantilla del Cali"

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', un directivo del conjunto ‘azucarero’ se refirió sobre la situación financiera del club y a la intención de ponerse al día con los salarios pendientes.

Deportivo Cali perdió con Independiente Medellín, por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 03:53 p. m.