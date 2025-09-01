"Estamos haciendo un esfuerzo para pagar, al menos dos quincenas, a la plantilla del Cali"

El Deportivo Cali no pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay II-2025. En su más reciente presentación por el rentado local, los dirigidos por Alberto Gamero cayeron en condición de local 1-3 frente a Independiente Medellín.

A los malos resultados en el campeonato, se suma una compleja situación financiera, que ha llevado a que jugadores y jugadoras del club acumulen dos meses sin recibir salario.

Directivo del Deportivo Cali pidió calma a la hinchada

Deportivo Cali en un compromiso de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Adolfo León Oliveros, miembro del comité ejecutivo del Cali, se refirió a la difícil situación económica que, de continuar, podría ocasionar la pérdida del reconocimiento deportivo.

“Nosotros debemos cuatro quincenas (…) estamos haciendo un esfuerzo por pagar al menos dos durante esta semana. Nos fue bien con la taquilla y, en caso de que las cosas se demoren, queremos volver a ofrecer la subrogación de créditos. Estamos estudiando ese tema. En 15 días recaudamos 1.472 millones de pesos, de los cuales el 90% provino de hinchas y el 10% de socios”.

Y añadió: “Mientras tanto, pedimos a IDC (nuevo inversor) que nos desembolse recursos para pagar la nómina y proveedores, porque una persona con hambre piensa y trabaja poco. Lo entendemos y esperamos que nos ayuden con eso, se lo pedimos de corazón".

Y agregó: “A los hinchas les digo que el fútbol, como cualquier juego, es ganar o perder. Tenemos un técnico muy bueno, reconocido, y los jugadores están muy comprometidos, a pesar de que no se les cumple como debería. Nuestra obligación es cumplir. Pero cuando un jugador ingenuo se hace expulsar empezando un partido, le daña los planes al técnico (...) reconocemos que eso es cierto: no tenemos un equipo de figuras fuera de serie, sino un plantel competitivo con jugadores normales. Si nos sacan a uno, nos desarman todo, porque con -10% en un juego la posibilidad de perder sube. Eso mismo les digo a los jugadores cuando converso con ellos: debemos mantener la cabeza fría”.

Por último, el directivo aseguró que espera resolver cuanto antes el tema de pagos de la nómina con la ayuda de IDC Network de Guatemala, que adquirió el 85% del club.



¿Cuándo vuelve a jugar el Cali?

Por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025, Deportivo Cali se enfrentará a América en el Pascual Guerrero. El clásico vallecaucano está programado para el domingo 7 de septiembre, a las 4:10 p. m. (hora colombiana).