En Águilas Doradas reclamaron posible penalti frente a Millonarios; ¿qué pasó con el VAR?

Después del partido entre Millonarios y Águilas Doradas, que terminó 2-1 a favor del 'embajador', en el conjunto antioqueño se mostraron bastante molestos con la actuación de los árbitros en el juego. Específicamente, no se explican que el arbitro no haya sancionado un penal en el minuto 27, que pudo haber puesto a ganar muy temprano al equipo dorado. En un tiro libre a favor, el defensor Sebastián Rodríguez fue tomado de la camiseta por el volante 'azul' Sebastián Viveros del Castillo, lo cual para Águilas es una clara infracción, pero que el juez (Didier Gracia) no la sancionó.

Ante esto, el máximo accionista de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, se refirió en rueda de prensa de manera tajante, denunciando que este tipo de jugadas no se pueden presentar en el fútbol colombiano.

"Yo hoy quiero preguntarle al presidente de la Dimayor, el doctor Carlos Mario Zuluaga, qué acciones hemos tomado con el tema del arbitraje, porque hace 8 días estábamos en Bucaramanga y el jugador nuestro Blanco (Cristian) recibió una agresión en su rostro que le significó una fractura de tabique, e increíblemente con la herramienta del VAR y con el buen trabajo de estos asistentes número uno que designan, FIFA, que son en teoría los de más experiencia, nadie se percató de la jugada. Hoy vuelve a suceder algo que para nosotros es muy difícil de asimilar, y es que cuando yo mismo propuse en la comisión de mercadeo que trajéramos el VAR y lo logramos conseguir con mis colegas que pertenecíamos a esa comisión, lo traíamos con el único interés de minimizar el error arbitral. Hoy en un momento en que sí había VAR, porque irónicamente también por allá en un pasaje del partido se fue como por 10-15 minutos, observamos una jugada de pena máxima clara que vamos a exponer a la Comisión Arbitral nuevamente esta semana para que tomen correctivos.", fueron las declaraciones del directivo.

La jugada que alega Águilas Doradas en el partido frente a Millonarios. pic.twitter.com/xX6qdOMk7R — Jhonatan Reyes (@Jreyfut) September 1, 2025

De igual manera, en el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu, se habló acerca de la jugada. El analista arbitral Jorge Ramírez mencionó: "Ahí hay una sujeción, lo sujeta de la camiseta, lo jala hacia atrás y no lo deja disputar el balón, eso es penal, eso es revisable por el VAR, es una sujeción muy grande del jugador de Millonarios, que no deja cabecear al jugador de Águilas.

En la misma consonancia Javier Castell agregó: "es una falta inoficiosa, porque el compañero del jugador de Millonarios ya había rechazado". Además, el periodista Javier Hernández Bonnet reaccionó incrédulo ante el actuar de los árbitros y el VAR, "¿no vieron ese penalti en el VAR? no, no, no".