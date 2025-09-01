Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Águilas Doradas reclamaron posible penalti frente a Millonarios; ¿qué pasó con el VAR?

En Águilas Doradas reclamaron posible penalti frente a Millonarios; ¿qué pasó con el VAR?

Fernando Salazar, máximo accionista del equipo antioqueño, se preguntó qué pasa con el VAR y porqué no se pitó una acción a favor de su equipo contra los albiazules, en la fecha 9 de la Liga.