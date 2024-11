Estuvo dos años en River Plate, pasó por Selección Colombia y cumple su sueño en Cali

Deportivo Cali no vive su mejor presente, pero, poco a poco, 'levanta cabeza'. Atrás quedó el fantasma del descenso, al menos por el 2024, y uno de los responsables, que aportó su 'granito', fue el guardameta, Alejandro Rodríguez. Con tan solo 23 años, ya tiene una amplia experiencia, llegando incluso a ser parte de una convocatoria de la Selección Colombia de mayores, que lo ilusiona.

En la Liga BetPlay II-2024, tiene 450 minutos, distribuidos en cinco partidos. Allí, ha recibido siete tantos y firmado dos vallas invictas. Además, en Copa BetPlay, disputó tres compromisos, siendo clave para que los 'azucareros' llegaran hasta los cuartos de final. Y es que se lució en los penaltis contra Fortaleza, atajando varios cobros. Esto generó lágrimas en él, como señal de desahogo.

Sin embargo, alcanzar lo que la ha logrado no ha sido tarea fácil. Así se lo contó a Gol Caracol, en entrevista exclusiva para la sección, 'figuras del fútbol colombiano'. Y es que se lució en el reciente clásico contra América de Cali, que culminó 1-0 para el 'verde vallecaucano', en el estadio Pascual Guerrero. Está cumpliendo su sueño, pero no se detiene y el aprendizaje por delante es enorme.

Hay una escena viral, este semestre, donde usted llora, tras ser figura con Cali, ¿Cómo recuerda ese momento?

"Son cosas que suceden dentro de la cancha y que uno como jugador intenta controlar. Pero bueno, el futbol es un sentimiento supremamente grande. Los sueños que uno se traza desde niño, ver que se hacen realidad, es lindo y eso fue lo que sucedió ese día. Lo sentí así: poder ayudar a mi equipo a pasar de fase fue algo maravilloso. Siempre lo visualicé. Fue un sentimiento muy bonito".

¿Qué significa Deportivo Cali en su vida?

"Cali, para mí, es todo. He podido vivenciar miles de cosas, en todas las facetas, en la interna como jugador y afuera como hincha. Entonces, he estado, gracias a Dios, en varios momentos y la vida me dio la posibilidad de jugar aquí. Es hermoso vivirlas y enorgullecer a las personas que amo. Son sueños y te vas proyectando. Es una gran bendición, poderlos realizar con este escudo".

Hincha, jugador, en el banco de suplentes, en fin, ¿En qué faceta se sufre más?

"En todas se sufre, de una u otra manera, porque uno siempre quiere que el equipo gane. Ahora, para mí, siempre va a ser muy especial, jugar con estos colores del Cali. Estar en la cancha, es que voy a poder dar lo mejor, ayudar a mi equipo, lo disfruto. Además, en la cancha, escuchar los cánticos, cantas las canciones, sentir el ambiente, ese furor, es algo demasiado bonito y lindo".

Alejandro Rodríguez, guardameta del Deportivo Cali, en medio de un entrenamiento Facebook Oficial del Deportivo Cali

La palabra "soñar" es constante en sus respuestas, ¿Qué tanto sueña?

"Tengo montones. Siempre me proyecto y voy bien, gracias a Dios. Hace poco, cumplí el más grande que fue estar en la Selección Colombia, compartir con grandes seres humanos y referentes del mundo del fútbol, como David Ospina. Me visualizo y quiero más. Mi sueño es estar en el Mundial 2026 y anhelo, pronto, estar en Eliminatorias, consolidándome. Para eso trabajo en el día a día".

¿Quién ha sido su guía en lo que va de su carrera?

"Principalmente, Dios, que ha sido mi motor. La fe es impresionante y él ha actuado en mí, de manera privilegiada; es una bendición. Te envía ángeles que te ayudan a impulsarte en los momentos buenos y malos. Además, las personas que más amo que es mi familia. Siempre han estado, me motivan, disfrutan de lo que hago, se alegran y viven las emociones conmigo. Es algo especial".

¿Y en el fútbol?

"Yo soy una esponja, intento absorber lo positivo y aprender de las experiencias. Decir un solo nombre sería injusto proque he podido convivir con grandes futbolistas y seres humanos. Intento es preguntar mucho, a veces hasta me da pena (risas), pero sí aprendo de quienes han estado en el exterior y todo. Lo escucho y sigo. Quiero ir más allá del 100% y crecer mucho más en mi carrera".

Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali, en medio de un entrenamiento en el 2024 Facebook Oficial del Deportivo Cali

¿Cuál ha sido ese consejo que más lo ha marcado?

"Disfrutar, siempre me han recalcado eso, y que nunca pierda la ilusión de niño. Entonces, ahora, les doy esos consejos a los niños, que sean felices con lo que hacen, que esta profesión es bella. Esa es la clave de los buenos reusltados porque, cuando dejamos de disfrutar, no se está en el lugar adecuado. Me levanto con emoción de ir a entrenar, dar lo mejor, aprender y disfrutar mucho".

¿Siempre quiso ser guardameta?

"Desde la formación, empecé en las escuelas del Cali, donde fui creciendo y me fui formando. Luego, conocí las bases fundamentales de un arquero, como agacharse, sacar, saber caer, todo. Eso sí, en ese proceso, también me gustaba ser delantero y hacía goles, entonces mi papá, mi madre y hermanos me decían que era bueno en esa posición que le hiciera porque es la emoción de anotar".

¿Por qué decide ser arquero?

"Fui madurando, conociéndome y esa identidad me permitió decidir ser arquero. Tenía ciertas cualidades y dones para esa posición. Le saqué provecho y me dediqué 100%. A los 14 años, llego a la cantera del Cali y fue bonito. Dos semanas de prueba y me dicen que ya había quedado, pidieron papeles y listo, empezó el camino a nivel élite, jugando a nivel profesional, que hoy agradezco".

Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali, celebra su actuación en la Copa BetPlay 2024 Facebook Oficial de Deportivo Cali

¿Qué siguió después en su carrera?

"Fui parte de la Selección Colombia Sub-17, con un año menos, estuve en el Sudamericano y después Selección Valle. Eso permitió que me vieran en el Torneo de las Américas, en Cali, y River Plate me llevó, a probarme. Me dicen que tengo las condiciones y me fui. Estuve dos años, de mucho crecimiento, salir de casa, otra cultura, un nuevo fútbol, un club histórico, conocer personas, en fin".

¿Quién fue la máxima figura con la que estuvo?

"Compartí con Ubaldo Fillol, un mundialista, tal vez el mejor en la historia de Argentina, en cuanto a guardametas. Poder escucharlo, aprender, sentir sus consejos, todo, fue tremendo. Pero bueno, volví al Cali, estuve en el equipo profesional, fuimos campeones, y di el salto al Real Cartagena y estuve en Orsomarso, en busca de minutos y a quienes les agradezco demasiado por la ayuda".

¿Cuándo se da su regreso al Cali?

"Cuando fui a esos dos equipos, me fui con la mentalidad de querer volver al Cali, de cumplir ese sueño de niño, entonces me visualicé así y se terminó dando el regreso. Vuelvo con toda y, desde ahí hasta el presente, estoy en mi 'casa'. Siempre vivo agradecido con Dios, por las oportunidades que me brinda y gracias a él, realizo mi trabajo, día a día, se ven esos sueños hechos realidad".

Alejandro Rodríguez, figura de Deportivo Cali, en la Liga BetPlay II-2024 Facebook Oficial del Deportivo Cali

Contarlo es fácil, pero, en ese camino, ¿Hubo algún momento difícil?

"Más que difíciles, los llamo de aprendizaje. Fueron etapas donde viví algo complejo, pero se sacó adelante. Obviamente, los planes de Dios son perfectos y entiendo sus tiempos, entonces eso es lo que me ha permitido ser lo que soy. Quizá hubo situaciones no tan buenas, pero como ser humano, uno crece. Uno cae, vuelve a tomar impulso y se llega más lejos. Eso es muy bonito".

A propósito de eso, en Cali se vivió un momento complicado con la hinchada, violencia y más, ¿Qué decir de ello?

"Fue un poco incómodo porque el fútbol es un show. Como jugadores siempre vamos a la cancha a dar lo mejor, que la gente esté feliz, pero, lastimosamente, hay personas que no entienden esto y dañan las cosas. Es triste. El fútbol es una emoción, muy linda, y si lo empezamos a vivenciar con conciencia, será lindo todo. El fútbol puede tener un impacto positivo y debemos entenderlo".