Excampéon con Nacional analiza compleja remontada contra Junior, por Liga; "no está fácil"

A días de que se dispute la gran final de vuelta en el fútbol colombiano, que tiene parcialmente como ganador a Junior con un 3-0 parcial; para analizar el compromiso del próximo lunes, una de las leyendas de Nacional habló de la vuelta y las claves parta una posible remontada.

Se trata de Gastón Pezzuti, quien fue campeón con el cuadro ‘verdolaga’ y, como una de la voz autorizada del equipo paisa, analizó lo que será la final de vuelta en charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“Siempre que haya posibilidades, existe la ilusión. No está fácil, realmente Junior hizo las cosas muy bien en el partido de ida; Nacional no tanto. Fue un encuentro en el que fue desbordado y superado por un gran rival, así que va a tener que cambiar muchas cositas, replantear no solo la modalidad y manera de juego, sino que también cómo se afronta una final y ojalá que tenga la posibilidad de pelearla hasta el último segundo y que tanto los jugadores como la gente no se lleven el sinsabor de que no se hizo lo posible y lo imposible”, indicó de entrada el exguardameta argentino, quien ve un panorama complejo para los verdes.

Gastón Pezzuti durante su periplo por Nacional. COLPRENSA

¿Es fundamental para Nacional marcar en el inicio del juego?



“A veces lo óptimo en el fútbol, o casi siempre y más cuando se trata de un juego y dos grandes equipos que se han ganado la posibilidad de jugar una final; no es tan lineal todo y las cosas no salen como uno las piensa. La realidad es que, si unos se presionan en que hay que convertir empezando el juego, en una cantidad de minutos estimada, también le está echando una gota más de la presión que ya por decantación Nacional va a sentir”.

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“Hay que aprovechar los 90 minutos; vale lo mismo el gol tanto en el minuto uno, como en el 90. Claro está y no me voy a hacer el bobo en la respuesta, pues, si uno tiene la chance de de anotar en los primeros cinco, los primeros diez o los primeros quince, la diferencia se va a acortando y la presión se puede llegara pasar para el otro lado”.

¿Qué analizar de este Junior?

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“También hay que reconocer que Junior no solo es un buen plantel, sino que también un buen equipo, con un buen técnico que sabe jugar este tipo de finales y por eso es que lo primero que hizo Arias fue decir que no estaba nada ganado y que había que pelear. Entiende muy bien las reglas de juego y Nacional también va a tener que jugar contra la experiencia que hay en el otro lado”.

Junior de Barranquilla venció 3-0 a Atlético Nacional por la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

¿La presión de la hinchada va a favorecer o perjudicar a Nacional?

“Los estadios y las hinchadas de los equipos importantes en el mundo pueden implicar una presión positiva como negativa, dependiendo de lo que tu muestres en la cancha; en este caso, , la gente de Nacional va a empezar alentando y poniendo su granito de arena, en lo que va a ser el espectáculo y el apoyo, de poder revertir, esa ilusión la va a mantener, por lo que vean dentro de la cancha”.

