"Como Falcao García, hoy día ya no abundan esa clase de jugadores, impresionante"

Radamel Falcao García es considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. Su trayectoria lo respalda: brilló en el fútbol argentino con River Plate; en Portugal con Porto; en España con Atlético de Madrid, y más tarde en ligas de primer nivel como la francesa, la inglesa y la turca. Su capacidad goleadora y su influencia en la Selección Colombia lo convirtieron en un referente indiscutible de la generación dorada del fútbol nacional.

Hoy, el máximo artillero en la historia de la ‘tricolor’ atraviesa un momento diferente en su carrera. Tras haber vestido la camiseta de Millonarios durante la última temporada, Falcao se encuentra actualmente sin equipo. El delantero de 39 años decidió poner una pausa para compartir tiempo con su familia, mientras define cuál será su futuro profesional. Sin embargo, su legado y el respeto que inspira permanecen intactos en el ámbito internacional.

Jugador de la Selección Argentina elogió a Falcao

Uno de los más recientes reconocimientos llegó desde Argentina. En una entrevista concedida al creador de contenido Davo Xeneize, el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, recordó el momento en que enfrentó al ‘Tigre’. El cruce se dio en 2021, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Colombia disputado en Córdoba.

“Lo enfrenté, me acuerdo, como 15 minutos en un Argentina – Colombia. Impresionante cómo se movía en la cancha, y eso que lo enfrenté ya en lo último de su carrera. Pero lo vi mucho de chico en la etapa del Atlético de Madrid, fue una locura. Hoy en día no abundan esa clase de jugadores, muy buen jugador”, expresó el defensor argentino de 27 años.

¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?

Después de una extensa carrera en Europa, Radamel Falcao García cumplió uno de sus sueños más anhelados: vestir la camiseta de Millonarios, el club del que siempre se declaró hincha. Durante su paso por el conjunto ‘embajador’, disputó un total de 29 partidos en todas las competiciones, sumando 1.556 minutos en cancha. En ese periodo, logró marcar 11 goles, dejando claro que su instinto goleador seguía vigente a pesar de su edad.