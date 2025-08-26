"David González es un gran técnico, tiene 'palito' para enseñar; el uno y el dos son Russo y Lillo"

Andrés Cadavid jugó fútbol profesional durante más de 15 años, en los cuales defendió las camisetas de clubes como Huila, Patriotas, América, Deportivo Cali, San Luis, de México, Envigado, Colón, de Argentina, Millonarios, Independiente Medellín y Llaneros. En ese tiempo tuvo la oportunidad de trabajar con todo tipo de entrenadores, de diferentes nacionalidades, y en una extensa entrevista en nuestra sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol hizo la elección de los tres mejores profesionales que lo dirigieron en ese recorrido.

"Los mejores DTS que tuve fueron Russo (Miguel) y Lillo (Juan Manuel) por todo lo que me enseñaron. Ellos supieron coger el equipo (Millonarios) y lo moldearon, lograron muchas cosas y pues al final quedaron muchas enseñanzas", dijo el antioqueño cuando se tocó ese tema.

Andrés Cadavid, defensor de Millonarios. ARCHIVO.

Este hombre, de 49 años y ya retirado de la actividad profesional, también destacó que "Russo y Lillo sacaron lo mejor de Cadavid. Por suerte, ellos hicieron parte de todo este proceso, de enseñarle a uno, fueron dos entrenadores que hicieran las cosas muy bien, pero no solamente para el fútbol, sino para las otras cosas de la vida. Por algo Lillo es para Pep Guardiola su papá y Russo con solamente una palabra resolvía las cosas. Eso fue lo que los hizo diferentes".

Pero Andrés Cadavid no solamente destacó al argentino y al español y fue ahí el momento en el que apareció sobre la mesa el nombre de un adiestrador colombiano. "No me preguntó por el top-3 y ahí tengo que decir que David González entra ahí. Con él quedé, en Medellín, campeón de Copa, y subcampeón de Liga. Él tiene el palito para enseñar, eso es difícil; jugó en Europa y de explicar las cosas sabe, de entregar los mensajes. Además, que tiene un buen equipo detrás, sus asistentes también son un aporte fundamental", destacó.

Con respecto al recientemente despedido entrenador de Millonarios, el antioqueño también apuntó que "en los cuerpos técnicos es importante tener a alguno o a algunos que hayan jugado fútbol, pero en el caso de David tiene detrás a gente que come fútbol, que no llegaron a ser futbolistas, pero que cumplen sueños estando desde otro rol. Esos que comen fútbol te nutren, te dan información, son grandes complementos".

