"Falcao García no disfrutó su paso por Millonarios; si era campeón, dirían que se lo regalaron"

Falcao García cumplió su sueño. Después de haber brillado en el 'viejo continente', siendo figura en Atlético de Madrid, Porto y Mónaco, ganar varios títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa, y ser uno de los mejores delanteros del mundo, arribó al equipo de sus amores: Millonarios. Esto ocurrió en junio de 2024, con la ilusión de hacerse con un título.

Fueron 29 partidos, en los que marcó 11 goles y estuvo cerca de clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024 y Liga BetPlay I-2025. Sin embargo, por pequeños detalles, no se dio. Razón por la que se quedó con las ganas de levantar un título con el conjunto capitalino. Además, se conoció que no la pasó tan bien, debido a diferentes razones que fueron reveladas.

"Falcao García tenía que vivir eso y estar en Millonarios. La gente lo ama. Sin embargo, como lo dijo, no lo disfrutó por toda la presión que tenía de salir campeón. Cuando se tiene eso, que debes salir campeón porque se lo debo a la gente y tienes que demostrar, entonces no funciona", contó Giovanni Moreno, quien es amigo del 'Tigre', en entrevista con 'ESPN'.

Pero no fue lo único que dijo y continuó con su relato. "Falcao no fue lo que nos tenía acostumbrados porque no lo disfrutó. Donde jugaba, disfrutaba y sabía qué clase de jugador era, no tenía que demostrarle nada a nadie y en todo lado hizo goles. Acá lo criticamos y cuestionamos", añadió 'Gio', que recordó cómo decían que supuestamente ayudaban a Millonarios.

"Cuando ganaba un partido, era porque se lo regalaban o que estaban haciendo todo para que Millonarios fuera campeón. Así Falcao hubiera ganado el título, diróan que se lo habían regalado, entonces no lo iba a disfrutar igual, pero tenía que vivir eso y no se podía quedar con las ganas de esa experiencia y saber qué iba a pasar", afirmó el exjugador de Nacional.

Por último, expresó que "lastimosamente, no fue campeón y darle eso a la gente, pero no tenía que demostrar nada, solo era disfrutarlo. Por eso, con el tiempo, dijo que la pasó mal porque la idea era venir al equipo de sus amores, disfrutar, soltarse, gozar, todo, pero no fue así. Como terminaron las cosas fue triste para él, pero nos dio el placer de verlo acá".