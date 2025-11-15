Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Falcao García no disfrutó su paso por Millonarios; si era campeón, dirían que se lo regalaron"

"Falcao García no disfrutó su paso por Millonarios; si era campeón, dirían que se lo regalaron"

Ya han pasado varios meses desde el último partido de Falcao García con la camiseta del 'embajador', pero se siguen conociendo detalles de todo lo que vivió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Falcao García, futbolista colombiano, en un entrenamiento de Millonarios
Falcao García, futbolista colombiano, en un entrenamiento de Millonarios
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad