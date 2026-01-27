"Falcao es una excelente persona; pero si se equivocó que tenga castigo, que pague completo"

Una de las noticias del día en el fútbol colombiano se presentó con el anuncio de Millonarios de la inclusión de Falcao García en la lista de viajeros para enfrentar este miércoles al Pasto, en la tercera fecha de la Liga Betplay I 2026, un partido que tiene morbo por la situación de los 'embajadores' que perdieron en sus dos primeras salidas en el campeonato.

Esto después de la "suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Falcao García, a dos partidos", tal y como lo informó la Dimayor en su resolución del lunes pasado.

Precisamente ese fue uno de los temas que trataron en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', el que tomó la palabra fue Norberto Peluffo, quien afirmó que "me he levantado como un poco golpeado con esto de que la gente que tiene el poder, no ayuda para poder educar y formar. Yo veo que le levantan la sanción a Falcao, así que sigue el show en el fútbol, lo que importa es el show, importa es llenar el estadio, no importa lo otro".

El 'Mono' fue más allá y agregó que "hoy los formadores y educadores siguen en problemas. ¿Cuál es el ejemplo a seguir?. Siendo Falcao una excelente persona, pero si se equivocó; que tenga castigo y pague la pena".



Peluffo, quien cuestionó el hecho de los ejemplos y los mensajes que quedan con decisiones como la mencionada, terminó su explicación al afirmar que "el día de mañana usted le habla a un grupo y cualquier 'peladito' le va a levantar la mano y le va a decir: 'pero qué, si él también habla y dice, ¿porqué yo no puedo?. Yo también tengo derecho a opinar, a decir, a quejarme...No sé, la gente que tiene la posibilidad de ayudarle a aquel que es formador y poco ayudan. En este momento tan difícil y el ejemplo no lo dan. Falcao tenía pagar completo, es más la gente decía, los que conocen mas las reglas, decían que era poquito que le hubieran puesto cuatro fechas para todo lo que dijo. Pero sí eran cuatro de castigo, páguelas".

Javier Hernández Bonnet y su concepto de la suspensión de la sanción a Falcao

Sobre el mismo tema, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, también dio a conocer su postura con respeto al 'Tigre'. "No le metieron más porque no dijo ninguna mentira, dijo lo que todos nosotros hemos dicho en estos programas: mal arbitraje, arbitrajes sospechosos, arbitrajes localistas, arbitrajes con poco de meritocracia y mucho de rosca, todo eso lo hemos dicho. Lo que pasa es que Falcao hace parte de la organización, el dolor es que lo diga Falcao García, pero hay que acabar con la feria de las rebajas, cuando se trata de situaciones punitivas, de castigos, ese tema de las rebajas no.

