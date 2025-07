Fue mundialista con la Selección Colombia y vivió un drama con siete operaciones de rodilla

Carlos Valdés cumplió 40 años el pasado 22 de mayo, de los cuales casi quince fueron dedicados al fútbol profesional y antes de eso, otros más en procesos de formación infantiles y juveniles. En esa carrera deportiva, además de jugar en clubes de nuestro país, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, tuvo el honor de defender los colores de la Selección Colombia en dos mundiales: el Sub-20 de 2005 en Holanda y el de mayores de Brasil 2014.

Pero para poder escibir esa historia, el nacido en la ciudad de Cali y ahora panelista en Espn tuvo que superar obstáculo relacionados con lesiones que se presentaron cuando ni siquiera había hecho su debut en el profesionalismo.

"Para mí, no fue fácil lo hecho en el fútbol. Fue bien ganado", dijo Valdés en uno de los apartados de una extensa entrevista para nuestra sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol.

325440_Carlos Valdés

"A mis rodillas les agradezco que aguantaron el viaje, con tantos entrenamientos exigentes de todos los días, me veo las cicatrices y digo que gracias a ese esfuerzo puedo tener la calidad de hoy en día. Las cicatrices son las huellas que dejaron esos esfuerzos en las canchas", agregó el otrora zaguero central de pasos por Real Cartagena, América de Cali y Santa Fe.

¿Siente dolor ahora que ya no entrena a diario?

"Pues hay días de días. Hay unos en los que tengo mayor o menor movilidad, pero ahí me alcanza para jugar los partidos de recocha".

¿Esas lesiones afectaron su carrera?

"Sí, en caso de no haber tenidos esas lesiones se hubieran podido concretar algunas ofertas de Europa o de México, que tuve varias".

¿Qué lesiones tuvo, en qué parte y cuántas operaciones tiene?

"Fueron lesiones de rodilla, son siete las operaciones en las rodillas. Fueron cuatro cirugías en una rodilla y tres en la otra rodilla. La primera fue de ligamento cruzado en la izquierda, después de ligamento cruzado en la derecha. Eso fue siendo jugador juvenil. Ya siendo profesional me operé de una meniscoplastia, también se tuvieron que limar los osteofitos que generan molestia, los limaron. Todo esto también me generó artrosis. Siempre se sufría con la recuperación".

¿Alguna de las lesiones lo pudo haber dejado por fuera de las canchas?

"La segunda cirugía que fue casi que en 2004, coincidió con la muerte de mi mamá. Esa casi que acaba con mi carrera. Fue la segundo operación. Yo ya sabía lo difícil que era salir de ese hueco de una lesión, porque uno empieza con ese saboteo mental, que por qué tan de malas, por qué me pasa a mí. Recuerdo que ese día, me estaban esperando mis familiares en la casa y me preguntaron que cómo me había ido. Yo seguí derecho, se me vinieron las lágrimas y me acosté a llorar".

