Alberto Gamero, autocrítico en el debut del Cali; "Jugamos bien 45 minutos, pero el fútbol es de 90"

El Deportivo Cali inició su camino en la Liga BetPlay I-2026 con una derrota por la mínima diferencia (1-0) frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico y que fue analizado en detalle por Alberto Gamero, director técnico del conjunto azucarero, durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador samario destacó que el equipo mostró aspectos positivos, especialmente en el arranque del compromiso, aunque reconoció que faltó contundencia para reflejarlo en el marcador. “En el primer tiempo teníamos que haber hecho un gol, porque lo buscamos y lo tuvimos. Después de la pausa por hidratación no vi al equipo de la misma forma como había comenzado. Pese a ese pequeño bache, el partido se estaba manejando bien. Jaguares nos hizo daño al contrataque”, explicó Gamero, quien consideró que el desarrollo del juego estuvo controlado durante varios pasajes.

Sobre el complemento, el DT verdiblanco aseguró que el equipo mejoró en orden y distribución, pero terminó pagando caro una acción puntual. “El segundo tiempo fue mejor controlado, estábamos mejor distribuidos, pero nos hacen un gol de otro partido”, afirmó, en referencia a la anotación que terminó definiendo el compromiso en favor del conjunto local.

Once titular de Deportivo Cali contra Jaguares. COLPRENSA.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la salida temprana de Emanuel Reynoso, una de las caras nuevas del Cali. Gamero fue claro al justificar la decisión: “El cambio de Reinoso fue porque ya tenía tarjeta amarilla e incluso, antes de cambiarlo, hubo una falta en la que el juez central lo pudo amonestar de nuevo. Él es un jugador fogoso y apenas tiene cinco entrenamientos con nosotros”, señaló, dejando en claro que buscó evitar una posible expulsión.



Pensando en lo que viene, el entrenador pidió calma y trabajo. “Hay que trabajar y esto apenas está comenzando. Obviamente queríamos sumar. Me gustó mucho el primer tiempo; eso nos pasó también en el partido de pretemporada. Hay que buscar mantener eso, sobre todo para los segundos tiempos. Lo vamos a analizar bien porque el fútbol no es de 45 minutos, sino de 90”, enfatizó.

Gamero también valoró el debut de varios refuerzos importantes. “Lo de Dinenno fue muy bueno; hay que esperar que agarre el ritmo, él se entrega siempre al máximo. La entrada de Titi Rodríguez fue importante: es un jugador de corte, de pivoteo, que juega a la espalda de los centrales. Seguramente se va a adaptar a nuestro juego”. Además, respaldó al arquero Pedro Gallese tras el gol recibido: “A Gallese le dije que fue un golazo el que le metieron, se la pusieron en el ángulo”.

Finalmente, el DT dejó abierta la posibilidad de ver a Juan Ignacio Dinenno y Steven ‘Titi’ Rodríguez juntos en ataque. “Eso de jugar con doble nueve lo tenemos presupuestado y en cualquier momento lo vamos a hacer, solo que se trata de muchos entrenamientos y no mandarlos a la cancha sin saber qué van a hacer”, concluyó.