Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero, autocrítico en el debut del Cali; "Jugamos bien 45 minutos, pero el fútbol es de 90"

Alberto Gamero, autocrítico en el debut del Cali; "Jugamos bien 45 minutos, pero el fútbol es de 90"

El Deportivo Cali cayó 1-0 ante Jaguares en Montería en su debut en la Liga BetPlay I-2026. Alberto Gamero analizó el juego, las decisiones y el estreno de los refuerzos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Alberto Gamero, DT del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, DT del Deportivo Cali.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad