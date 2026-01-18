Hansi Flick no ocultó su furia por el arbitraje en Anoeta: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.

El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los 'blaugranas' en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.

Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.



Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. La Real ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del Barça, una jugada que Flick ha asegurado que tienen que “mejorar”.

Hansi Flick, director técnico del Barcelona. AFP

Así se presentó el partido en Anoeta

El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Gonçalo Guedes (71').

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.