Heidenheim vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora, fecha y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Bayern Múnich quiere cerrar el 2025 con triunfo. Los dirigidos por Vincent Kompany visitarán este domingo 21 de diciembre el campo de juego del Voith-Arena para enfrentar al Heidenheim; en dicho partido de la Bundesliga se espera que sume minutos el guajiro Luis Díaz, quien ya cumplió su fecha de sanción por amarillas.

Los 'bávaros' son líderes y están invictos en el campeonato alemán, luego de haber sumado 38 puntos en 14 compromisos y marcar la impresionante cifra de 51 goles. En su recorrido de la temporada en el certamen doméstico, Díaz Marulanda y compañía tuvieron dos pequeños traspiés, al empatar contra Unión Berlín y Mainz 05; no obstante, han tenido un desempeño global impresionante; mismo que esperan extender ante el Heidenheim.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en una jornada de entrenamiento Getty Images

Bajas importantes en Bayern Múnich

En la previa del juego, Kompany reveló en rueda de prensa que su escuadra tendrá bajas importantes. Sin embargo, el técnico belga confía en la calidad de su plantel para sacar este compromiso adelante.



"Manuel Neuer, Konrad Laimer y Sacha Boey están definitivamente fuera de la convocatoria; Joshua Kimmich tampoco estará disponible para este partido. El departamento médico debe comunicarlo a su debido tiempo, pero ya estaba teniendo algunos problemas con la selección. Hemos tenido tantos partidos que, en algún momento, el dolor se vuelve insoportable. No se trata de la carga de trabajo. No pudo entrenar esta semana y se exigió demasiado. Se perderá este partido (Kimmich). Michael Olise ha vuelto. Sin embargo, todavía tenemos suficientes jugadores que han estado entrenando duro esta semana y que saben qué esperar", afirmó el entrenador.

Publicidad

Igualmente, Kompany realizó un análisis de su rival de este domingo. "Son partidos en los que hay que esperar que el rival mantenga su ritmo. Es un club y un entrenador que siempre tienen fe. Naturalmente, queremos disipar esa esperanza rápidamente y dar lo mejor de nosotros. Hay que encontrar la mejor forma de cara a portería para que el balón entre; eso es lo que queremos demostrar el domingo", agregó.



Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Día: domingo 21 de diciembre.

domingo 21 de diciembre. Fecha: jornada 15 de la Bundesliga.

jornada 15 de la Bundesliga. Hora: 11:30 de la mañana.

11:30 de la mañana. Estadio: Voith-Arena.

Voith-Arena. TV: Disney+Premium.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, la crónica y todo lo que tenga que ver con Luis Díaz.