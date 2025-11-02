Nacional, con gol olímpico incluido, goleó 4-1 a América, por las 'semis' de Copa BetPlay

La Copa BetPlay 2025 está llegando a su final. Este domingo 2 de noviembre, se jugó la serie más llamativa de las semifinales, entre Atlético Nacional y América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot. Allí, el local se hizo fuerte y se impuso por 4-1, en la ida, con anotaciones de Juan Bauzá, Mateus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos.

Como todo clásico, ambos equipos salieron decididos a abrir el marcador, generando varias opciones de peligro en las áreas contrarias. Sin embargo, se encontraron con los arqueros. Y es que tanto David Ospina como Jorge Soto supieron responder bajo los tres palos, evitando que las redes se inflaran, al menos en el inicio del duelo.

Todo parecía parejo hasta que se presentó un error y en esta clase de compromisos, se pagan caro. Cristian Tovar quiso jugar con Luis Paz, pero arriesgó mucho. De hecho, el mediocampista americano no tuvo margen para maniobrar y Mateus Uribe, que fue una de las figuras de la cancha, le arrebató el esférico sin falta.

Rápidamente, le cedió el balón a Alfredo Morelos, quien levantó la cabeza y asistió a Juan Bauzá, que definió de primera intención, al ángulo del arco de Jorge Soto. Celebración y fiesta en la ciudad de Medellín, pues llegó el 1-0. Eso sí, no todo fue 'color de rosa', ya que, minutos más tarde, Andrés Sarmiento se lesionó y salió llorando.

En lugar del extremo, quien ingresó fue Juan Rengifo, un nombre que daría de qué hablar más adelante. Por el momento, quien apareció fue Mateus Uribe. Cuando transcurría el minuto 49, Alfredo Morelos sorprendió en el área, de espaldas al arco y haciendo uso de su fuerza, aguantó la marca y dejó el balón servido al volante, quien definió de buena manera y puso el 2-0 parcial.

Y faltaba la cereza del pastel, la joya de la corona o como lo quieran titular. Juan Rengifo se hizo cargo de un tiro de esquina, se animó a rematar al arco, sorprendió al guardameta, Jorge Soto y marcó un golazo olímpico. Era el 3-0 y aún faltaba más porque Alfredo Morelos, que había dado dos asistencias, no se iba a ir con las manos vacías: puso el 4-0.

Ya era goleada y América de Cali tenía pie y medio afuera de la Copa BetPlay. No obstante, Yojan Garcés les dio una pequeña vida. Sobre el remate del compromiso, sacó un zapatazo y derrotó a David Ospina para el 4-1 final. Así las cosas, el clasificado se definirá el próximo jueves 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, a las 8:00 de la noche.