Nacional, con gol olímpico incluido, goleó 4-1 a América, por las 'semis' de Copa BetPlay

En el estadio Atanasio Girardot, se jugó el partido de ida de esta llave y Atlético Nacional se hizo fuerte, logrando una importante diferencia de cara a la vuelta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Twitter Oficial de Atlético Nacional

